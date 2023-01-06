Холостяк 12 сезон 11 випуск: хто покинув шоу за крок до фіналу

12 сезон "Холостяка" на фінішній прямій. В 11 випуску Алекс Топольський познайомився з сім'ями дівчат, але мама Саші Мудрої приїхала на зустріч лише після його особистого запрошення. Чи вплинуло це на рішення чоловіка і з ким він все-таки попрощався – читайте далі.

Цього тижня Алекс побачив, які дівчата у колі рідних людей і друзів. "Холостяк" поспілкувався з батьками Марини, Саші Погорєлової та Каті, а Саша Мудра спершу познайомила Топольського лише з друзями. З ким Алекс попрощався за крок до фінального вибору – повідомляє далі 24 Канал.

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Хто покинув "Холостяк-12" в 11 випуску

На знайомстві з сім'єю Марини Алекс зрозумів, що дівчина соромиться свого минулого, не приймає те, що вона родом з села, ідеалізує життя. "Холостяк" не бачить такої дівчини поруч з собою, тому вирішив попрощатися з нею.

Я розумію, що вона соромиться те, де виросла, намагається забути,

– сказав Алекс.



Марина покинула "Холостяк-12" в 11 випуску / Фото з інстаграму шоу

За крок до вирішального етапу Алекс Топольський попрощався з Сашею Погорєловою. Чоловік сказав, що для нього це був найважчий вибір.

Я захоплююся твоєю щирістю та добрим серцем, яке мені не хочеться поранити. Але, дослухаючись до свого… Воно каже мені тебе відпустити,

– сказав "Холостяк".



Саша Погорєлова покинула "Холостяк-12" в 11 випуску / Фото з інстаграму шоу

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