На этой неделе Алекс увидел, какие девушки в кругу родных людей и друзей. "Холостяк" пообщался с родителями Марины, Саши Погореловой и Кати, а Саша Мудра сначала познакомила Топольского только с друзьями. С кем Алекс попрощался в шаге от финального выбора – сообщает далее 24 Канал.

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Кто покинул "Холостяк-12" в 11 выпуске

На знакомстве с семьей Марины Алекс понял, что девушка стесняется своего прошлого, не принимает то, что она родом из деревни, идеализирует жизнь. "Холостяк" не видит такой девушки рядом с собой, потому решил попрощаться с ней.

Я понимаю, что она стесняется того, где выросла, пытается забыть,

– сказал Алекс.



Марина покинула "Холостяк-12" в 11 выпуске / Фото с инстаграмма шоу

В шаге от решающего этапа Алекс Топольский простился с Сашей Погореловой. Мужчина сказал, что для него это был самый трудный выбор.

Я восхищаюсь твоей искренностью и добрым сердцем, которое мне не хочется ранить. Но, прислушиваясь к своему… Оно говорит мне тебя отпустить,

– сказал "Холостяк".



Саша Погорелова покинула "Холостяк-12" в 11 выпуске / Фото с инстаграмма шоу

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