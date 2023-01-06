Цього тижня Алекс побачив, які дівчата у колі рідних людей і друзів. "Холостяк" поспілкувався з батьками Марини, Саші Погорєлової та Каті, а Саша Мудра спершу познайомила Топольського лише з друзями. З ким Алекс попрощався за крок до фінального вибору – повідомляє далі 24 Канал.
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Хто покинув "Холостяк-12" в 11 випуску
На знайомстві з сім'єю Марини Алекс зрозумів, що дівчина соромиться свого минулого, не приймає те, що вона родом з села, ідеалізує життя. "Холостяк" не бачить такої дівчини поруч з собою, тому вирішив попрощатися з нею.
Я розумію, що вона соромиться те, де виросла, намагається забути,
– сказав Алекс.
Марина покинула "Холостяк-12" в 11 випуску / Фото з інстаграму шоу
За крок до вирішального етапу Алекс Топольський попрощався з Сашею Погорєловою. Чоловік сказав, що для нього це був найважчий вибір.
Я захоплююся твоєю щирістю та добрим серцем, яке мені не хочеться поранити. Але, дослухаючись до свого… Воно каже мені тебе відпустити,
– сказав "Холостяк".
Саша Погорєлова покинула "Холостяк-12" в 11 випуску / Фото з інстаграму шоу
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Що Алекс Топольський каже про шоу та дівчат
- "Холостяк" розповідав, що зйомки змушували вибиватися з режиму. Зокрема, йому дуже не вистачало сну – він спав лише 3 – 4 години на добу.
- Алекс зізнався, що не зі всіма йому було весело, однак Вікторія Варлей – та дівчина, з якою просто не може бути сумно. Віка дуже імпонує Алексу як особистість, адже є цікавою, багатогранною і з нею є про що поговорити.
- Також він жартома пригадав, як вечеряв з учасницями на побаченнях і видирав їжу в офіціантів.