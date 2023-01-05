"Холостяк" Алекс Топольський часто відповідає на запитання, що стосуються проєкту, в якому він брав участь. Він відповів шанувальникам, що було найтяжчим на шоу.

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Алекс Топольський про зйомки шоу

На думку Алекса Топольського, зйомки змушували вибиватися з режиму. Зокрема, йому дуже не вистачало сну – він спав лише 3 – 4 години на добу.

Були моменти, де я був на автопілоті. Де я підскочив, пішов і іноді не розумів навіть, який сьогодні у нас план. У мене були проблеми з пам'яттю. Ви розумієте, дівчат багато, інформації багато, це потрібно не тільки переварювати, але й запам'ятовувати. У когось брат, у когось його немає, у когось сестра, у когось хтось помер, де живуть родичі, хто чим займається,

– поділився "Холостяк".

Однак Алекс додав, що завжди старався бути з кожною дівчиною "у моменті", відверто розповідати про себе та уважно слухати відповіді кожної.



Алекс Топольський / Фото з інстаграму бізнесмена

Додамо, що цього разу Топольський чесно відповів на запитання шанувальника. На запитання про харчування на шоу Алекс вирішив пожартувати.

"Ми не будемо 90% часу їсти, щоб ви дивилися, як ми їмо олів'є, рибні хвости. Тому коли вимикалися камери, двоє вихованих людей підривалися, нападали на офіціанта. Дівчина тримала його за руки, він з тарілкою майже падав, я вихоплював цей риб'ячий хвіст, олів'є, дожовував, закидав у пакетик, який потім з дівчиною ще розділяли на двох. Це були закони джунглів", – казав "Холостяк".