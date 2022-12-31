"Холостяк" Алекс Топольський провів останні побачення з дівчатами перед побаченнями з їхніми батьками. Він вирішив, з ким не готовий продовжувати будування відносин, повідомляє 24 Канал.
Не пропустіть Холостяк 12 сезон 10 випуск: в гостях у Решетників, пристрасні танці й перевірка на довіру
Хто покинув шоу в 10 випуску
Напередодні знайомства з батьками Алекс Топольський попрощався з Юлією "Медузою". "Холостяк" вважає, що вони одне одному не підходять за характерами й духом.
Я побачив інше в тобі, що ти не моя, і ти не зі мною. Це і не погано, і не добре. Просто у нас різні шляхи,
– сказав Топольський.
"Я не думала, що це станеться. Хотілось роздивитися, запам'ятати одне одного. Все сталося так швидко і так страшно. Йти шкода, але дійсно було чудово", – сказала Юлія.
Юля покинула шоу / Фото з інстаграму проєкту
Як колишні учасниці відгукуються про шоу
- Вікторія Варлей, яка вибула у 9 випуску, обурюється через монтаж у проєкті. За її словами, вона пішла з шоу за власним бажанням, а показали це по-іншому.
- Ліза Кондрашевська залишила проєкт "Холостяк" у 7 випуску за власним бажанням. Вона після вильоту зізналась, що розчарована в Алексі Топольському через його слова в її бік.
- Юлія Кавчук пішла з проєкту в 5 випуску. Вона зізналась, що наступного дня зустріла Алекса та Гришу в готелі – перший навіть не привітався з дівчиною.