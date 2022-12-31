"Холостяк" Алекс Топольський провів останні побачення з дівчатами перед побаченнями з їхніми батьками. Він вирішив, з ким не готовий продовжувати будування відносин, повідомляє 24 Канал.

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Хто покинув шоу в 10 випуску

Напередодні знайомства з батьками Алекс Топольський попрощався з Юлією "Медузою". "Холостяк" вважає, що вони одне одному не підходять за характерами й духом.

Я побачив інше в тобі, що ти не моя, і ти не зі мною. Це і не погано, і не добре. Просто у нас різні шляхи,

– сказав Топольський.

"Я не думала, що це станеться. Хотілось роздивитися, запам'ятати одне одного. Все сталося так швидко і так страшно. Йти шкода, але дійсно було чудово", – сказала Юлія.



Юля покинула шоу / Фото з інстаграму проєкту

Як колишні учасниці відгукуються про шоу