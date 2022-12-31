"Холостяк" Алекс Топольский провел последние свидания с девушками перед свиданиями с их родителями. Он решил, с кем не готов продолжать выстраивать отношения, сообщает 24 Канал.

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В преддверии знакомства с родителями Алекс Топольский простился с Юлией "Медузой". "Холостяк" считает, что они друг другу не подходят по характеру и духу.

Я увидел другое в тебе, что ты не моя и ты не со мной. Это и не плохо и не хорошо. Просто у нас разные пути,

– сказал Топольский.

"Я не думала, что это произойдет. Хотелось рассмотреть, запомнить друг друга. Все произошло так быстро и так страшно. Идти жаль, но действительно было здорово", – сказала Юлия.



Юля покинула шоу / Фото с инстаграма проекта

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