Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

Прем'єра 11 сезону "Холостяка" відбулася 5 березня 2021 року на телеканалі СТБ. Головний герой романтичного шоу Михайло Заливако познайомився з багатьма українськими дівчатами. Красуні прийшли на проєкт, щоб знайти своє кохання. Кому з них вдалося сподобатися Михайлові та залишитися у популярному реаліті– читайте у матеріалі Showbiz 24.

Головний герой "Холостяка-11 " не уявляє свого життя без бізнесу, а також обожнює котів. Чоловік вірить, що на проєкті зможе знайти дівчину, яка зацікавлена у професійному розвитку, постійно вдосконалюється. Саме з такою він хоче побудувати сім'ю. З якими красунями Михайло познайомився на першій вечірці шоу – читайте далі.

Цікаво Холостяк 11 сезон 1 випуск: перший поцілунок та змінені правила проєкту

На "Холостяк" заради Михайла Заливаки прийшли 29 дівчат. Наприкінці першої вечірки Михайло вирішив змінити правила проєкту та дав троянду кожній учасниці. Таким чином у 2 випуску шоу усі дівчата розпочнуть запеклу боротьбу за серце чоловіка.

Учасниці 11 сезону шоу "Холостяк"

Анна

Вік: 28 років

Місто: Київ

Чим займається: турагент



Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua

Анастасія

Вік: 24 роки

Місто: Київ

Чим займається: порноакторка



Учасниця "Холостяка-11" Анастасія / Фото з сайту stb.ua

Ольга

Вік: 22 роки

Місто: Буча

Чим займається: студентка



Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua

Розалі

Вік: 23 роки

Місто: Харків, народилася в Донецьку

Чим займається: співачка в шоу, модель



Учасниця "Холостяка-11" Розалі / Фото з сайту stb.ua

Христина

Вік: 24 роки

Місто: Київ

Чим займається: стилістка, модель



Учасниця "Холостяка-11" Христина / Фото з сайту stb.ua

Лола

Вік: 23 роки

Місто: Рівне

Чим займається: тимчасово безробітна



Учасниця "Холостяка-11" Лола / Фото з сайту stb.ua

Олександра

Вік: 22 роки

Місто: Прага (Чехія), народилася в Донецьку

Чим займається: стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель



Учасниця "Холостяка-11" Олександра / Фото з сайту stb.ua

Уляна

Вік: 28 років

Місто: Дніпро

Чим займається: засновниця студії краси, майстриня татуажу



Учасниця "Холостяка-11" Уляна / Фото з сайту stb.ua

Джессіка

Вік: 25 років

Місто: Мукачево, Закарпатська область

Чим займається: власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу



Учасниця "Холостяка-11" Джессіка / Фото з сайту stb.ua

Тетяна

Вік: 24 роки

Місто: Чернігів

Чим займається: дизайнерка інтер'єрів



Учасниця "Холостяка-11" Тетяна / Фото з сайту stb.ua

Дарія

Вік: 23 роки

Місто: Дніпро

Чим займається: фітнес-тренерка



Учасниця "Холостяка-11" Дарія / Фото з сайту stb.ua

Ольга

Вік: 25 років

Місто: Чугуїв, Харківська область

Чим займається: художниця, модель



Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua

Юля

Вік: 28 років

Місто: Кам'янець-Подільський

Чим займається: керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії



Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua

Катерина

Вік: 29 років

Місто: Вінниця

Чим займається: власниця туристичної агенції



Учасниця "Холостяка-11" Катерина / Фото з сайту stb.ua

Хана

Вік: 21 рік

Місто: Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан)

Чим займається: безробітна



Учасниця "Холостяка-11" Хана / Фото з сайту stb.ua

Юлія

Вік: 27 років

Місто: Київ

Чим займається: контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка



Учасниця "Холостяка-11" Юлія / Фото з сайту stb.ua

Аліса

Вік: 30 років

Місто: Київ

Чим займається: бізнес-леді



Учасниця "Холостяка-11" Аліса / Фото з сайту stb.ua

Олена

Вік: 26 років

Місто: Київ

Чим займається: безробітна



Учасниця "Холостяка-11" Олена / Фото з сайту stb.ua

Валентина

Вік: 25 років

Родом із села Пилиповичі, Київської області

Чим займається: у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює



Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua

Аня

Вік: 22 роки

Місто: Дніпро

Чим займається: веброзробниця, вебдизайнерка



Учасниця "Холостяка-11" Аня / Фото з сайту stb.ua

Валентина

Вік: 23 роки

Місто: Київ

Чим займається: приватна підприємиця



Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua

Вікторія

Вік: 29 років

Місто: Київ

Чим займається: менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week



Учасниця "Холостяка-11" Вікторія / Фото з сайту stb.ua

Анна

Вік: 20 років

Місто: Бостон (США), родом з Кропивницького

Чим займається: студентка



Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua

Надін

Вік: 29 років

Місто: Чернівці

Чим займається: блогерка, власниця маркетингової компанії



Учасниця "Холостяка-11" Надін / Фото з сайту stb.ua

Юля

Вік: 32 роки

Місто: Херсон

Чим займається: помічник керівника виставкової компанії



Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua

Ксенія

Вік: 20 років

Місто: Дніпро

Чим займається: персональна тренерка, тренерка групових напрямків (зумба, пілатес, стретчинг)



Учасниця "Холостяка-11" Ксенія / Фото з сайту stb.ua

Алла

Вік: 36 років

Місто: Одеса

Чим займається: організаторка заходів



Учасниця "Холостяка-11" Алла / Фото з сайту stb.ua

Єлизавета

Вік: 24 роки

Місто: Дніпрорудне, Запорізька область

Чим займається: повітряна гімнастка



Учасниця "Холостяка-11" Єлизавета / Фото з сайту stb.ua