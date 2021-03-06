Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу

6 березня 2021 , 14:30
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Джерело:

24 канал

Прем'єра 11 сезону "Холостяка" відбулася 5 березня 2021 року на телеканалі СТБ. Головний герой романтичного шоу Михайло Заливако познайомився з багатьма українськими дівчатами. Красуні прийшли на проєкт, щоб знайти своє кохання. Кому з них вдалося сподобатися Михайлові та залишитися у популярному реаліті– читайте у матеріалі Showbiz 24.

Головний герой "Холостяка-11 " не уявляє свого життя без бізнесу, а також обожнює котів. Чоловік вірить, що на проєкті зможе знайти дівчину, яка зацікавлена у професійному розвитку, постійно вдосконалюється. Саме з такою він хоче побудувати сім'ю. З якими красунями Михайло познайомився на першій вечірці шоу – читайте далі.

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На "Холостяк" заради Михайла Заливаки прийшли 29 дівчат. Наприкінці першої вечірки Михайло вирішив змінити правила проєкту та дав троянду кожній учасниці. Таким чином у 2 випуску шоу усі дівчата розпочнуть запеклу боротьбу за серце чоловіка.

Учасниці 11 сезону шоу "Холостяк"

Анна

Вік: 28 років
Місто: Київ
Чим займається: турагент


Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua

Анастасія

Вік: 24 роки
Місто: Київ
Чим займається: порноакторка


Учасниця "Холостяка-11" Анастасія / Фото з сайту stb.ua

Ольга

Вік: 22 роки
Місто: Буча
Чим займається: студентка


Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua

Розалі

Вік: 23 роки
Місто: Харків, народилася в Донецьку
Чим займається: співачка в шоу, модель


Учасниця "Холостяка-11" Розалі / Фото з сайту stb.ua

Христина

Вік: 24 роки
Місто: Київ
Чим займається: стилістка, модель


Учасниця "Холостяка-11" Христина / Фото з сайту stb.ua

Лола

Вік: 23 роки
Місто: Рівне
Чим займається: тимчасово безробітна


Учасниця "Холостяка-11" Лола / Фото з сайту stb.ua

Олександра

Вік: 22 роки
Місто: Прага (Чехія), народилася в Донецьку
Чим займається: стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель


Учасниця "Холостяка-11" Олександра / Фото з сайту stb.ua

Уляна

Вік: 28 років
Місто: Дніпро
Чим займається: засновниця студії краси, майстриня татуажу


Учасниця "Холостяка-11" Уляна / Фото з сайту stb.ua

Джессіка

Вік: 25 років
Місто: Мукачево, Закарпатська область
Чим займається: власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу


Учасниця "Холостяка-11" Джессіка / Фото з сайту stb.ua

Тетяна

Вік: 24 роки
Місто: Чернігів
Чим займається: дизайнерка інтер'єрів


Учасниця "Холостяка-11" Тетяна / Фото з сайту stb.ua

Дарія

Вік: 23 роки
Місто: Дніпро
Чим займається: фітнес-тренерка


Учасниця "Холостяка-11" Дарія / Фото з сайту stb.ua

Ольга

Вік: 25 років
Місто: Чугуїв, Харківська область
Чим займається: художниця, модель


Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua

Юля

Вік: 28 років
Місто: Кам'янець-Подільський
Чим займається: керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії


Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua

Катерина

Вік: 29 років
Місто: Вінниця
Чим займається: власниця туристичної агенції


Учасниця "Холостяка-11" Катерина / Фото з сайту stb.ua

Хана

Вік: 21 рік
Місто: Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан)
Чим займається: безробітна


Учасниця "Холостяка-11" Хана / Фото з сайту stb.ua

Юлія

Вік: 27 років
Місто: Київ
Чим займається: контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка


Учасниця "Холостяка-11" Юлія / Фото з сайту stb.ua

Аліса

Вік: 30 років
Місто: Київ
Чим займається: бізнес-леді


Учасниця "Холостяка-11" Аліса / Фото з сайту stb.ua

Олена

Вік: 26 років
Місто: Київ
Чим займається: безробітна


Учасниця "Холостяка-11" Олена / Фото з сайту stb.ua

Валентина

Вік: 25 років
Родом із села Пилиповичі, Київської області
Чим займається: у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює


Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua

Аня

Вік: 22 роки
Місто: Дніпро
Чим займається: веброзробниця, вебдизайнерка


Учасниця "Холостяка-11" Аня / Фото з сайту stb.ua

Валентина

Вік: 23 роки
Місто: Київ
Чим займається: приватна підприємиця


Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua

Вікторія

Вік: 29 років
Місто: Київ
Чим займається: менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week


Учасниця "Холостяка-11" Вікторія / Фото з сайту stb.ua

Анна

Вік: 20 років
Місто: Бостон (США), родом з Кропивницького
Чим займається: студентка


Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua

Надін

Вік: 29 років
Місто: Чернівці
Чим займається: блогерка, власниця маркетингової компанії


Учасниця "Холостяка-11" Надін / Фото з сайту stb.ua

Юля

Вік: 32 роки
Місто: Херсон
Чим займається: помічник керівника виставкової компанії


Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua

Ксенія

Вік: 20 років
Місто: Дніпро
Чим займається: персональна тренерка, тренерка групових напрямків (зумба, пілатес, стретчинг)


Учасниця "Холостяка-11" Ксенія / Фото з сайту stb.ua

Алла

Вік: 36 років
Місто: Одеса
Чим займається: організаторка заходів


Учасниця "Холостяка-11" Алла / Фото з сайту stb.ua

Єлизавета

Вік: 24 роки
Місто: Дніпрорудне, Запорізька область
Чим займається: повітряна гімнастка


Учасниця "Холостяка-11" Єлизавета / Фото з сайту stb.ua