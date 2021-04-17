7 випуск шоу "Холостяк-11" відбувся в п'ятницю 16 квітня. Михайло Заливако побував на романтичних та емоційних побаченнях, під час яких з деякими дівчатами зблизився, а з іншими зрозумів, що не бачить спільного майбутнього. З ким "Холостяк" рішуче попрощався та відправив додому – читайте далі.

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Першою у 7 випуску проєкт покинула Юлія. Михайло зізнався, що вона подобається йому і запрошенням на індивідуальне побачення хотів показати це. Однак дівчина вкотре засумнівалася в ньому. "Холостяк" наголосив, що не зустрічав чуттєвішої людини і впевнений, що в Юлії величезне серце. Проте вона постійно сумнівається в собі, їй потрібно, щоб хтось був поруч. Заливако прагне бачити поруч із собою впевнену дівчину.

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