7 выпуск шоу "Холостяк-11" состоялся в пятницу 16 апреля. Михаил Заливако побывал на романтических и эмоциональных свиданиях, во время которых с некоторыми девушками сблизился, а с другими понял, что не видит совместного будущего. С кем "Холостяк" решительно попрощался и отправил домой – читайте далее.

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Первой в 7 выпуске проект покинула Юлия. Михаил признался, что она нравится ему и приглашением на индивидуальное свидание хотел показать это. Однако девушка в очередной раз усомнилась в нем. "Холостяк" подчеркнул, что не встречал чувственнее человека и уверен, что у Юлии огромное сердце. Однако она постоянно сомневается в себе, ей нужно, чтобы кто-то был рядом. Заливако хочет видеть рядом с собой уверенную девушку.

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