Одна з учасниць з'явилась досить оригінально. Вона приїхала на даху білого лімузина, пише 24 Канал.

Не пропустіть "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком уже в ефірі: як проходить перша вечірка

Дівчину звати Іра. Своєю появою вона перервала зустріч Тараса Цимбалюка з 26-річною моделлю з Хмельницького Надін. Конкурентка була не дуже рада такому сюрпризу.

Ірі – 27 років, вона родом із села, але живе в Києві. Дівчина розповіла, що з самого дитинства була дуже популярною, а в школі багато виступала на різних заходах. Зараз вона працює в івент-сфері.

Коли я дізналась, що головним героєм "Холостяка" буде Тарас, зразу зрозуміла, що йду. Його гумор – це взагалі match. Ми з Тарасом будемо парою 10/10 і по вайбу, і по стилю, і по всьому,

– сказала Іра.

Зауважимо, що Тарас Цимбалюк був вражений появою Іри.

Як проходить перша вечірка "Холостяка?