Проєкт традиційно починається з першої вечірки, коли головний герой знайомиться з дівчатами, які прийшли поборотися за його серце. Текстову трансляцію випуску читайте у матеріалі 24 Каналу.

На початку випуску головний герой традиційно розповів про себе – родину, кар'єру та особисте життя. Тарас Цимбалюк нагадав, що двічі розлучався. На проєкті актор хоче відчути кохання.

Перші дівчата вже під'їжджають на лімузині до холостяка. Кожна з учасниць має написати своє кредо. До них підійшов ведучий проєкту Григорій Решетник, який забрав коробку з конвертами.

Цимбалюк прочитав кредо дівчат і обрав те, яке йому сподобалось найбільше. Його написала Яна – вчителька алгебри й геометрії з Києва. Цікаво, що якось вона побачила актора у закладі швидкого харчування, але побоялась підійти.

Яна і Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму "Холостяка"

Другою з лімузина вийшла Софія Шамія – володарка титулу "Міс Україна 2023. Вона навчається у медичному. Батько дівчини з першого дня повномасштабного вторгнення служить у ТрО.

Софія Шамія і Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму "Холостяка"

Третьою з Тарасом познайомилась Оля – фітнес-тренерка з Харкова. Жінці 38 років, вона – майстер спорту з легкої атлетики в стрибках у висоту. Спортсменка 20 років була у шлюбі.

Оля і Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму "Холостяка"

Четвертою з Цимбалюком познайомилась фотографка з Одеси Юля. На першій зустрічі дівчина зробила кілька фото актору й одразу зізналась, що має дитину. Вона також сказала, що мріє про сім'ю.

Знайомство Юлі з Тарасом несподівано перервав дзвінок. До холостяка подзвонила одна з учасниць – Надін. Вона ставила актору питання, які її цікавили, і трошки розповідала про себе.

Надін – 26-річна модель з Хмельницького. Дівчина розмовляла з Цимбалюком з телефонної будки. Згодом актор знайшов її й вони продовжили спілкування.