Учасниця "Холостяка" позагравала з Тарасом Цимбалюком, який знайшов нову пасію після розлучення

У 12 сезоні "Холостяка" знімаєтся акторка та колишня дівчина Тараса Цимбалюка Вікторія Варлей. Зірка "Спіймати Кайдаша" час від часу коментує її фото. Цього разу учасниця публічно позагравала з ним.

У 6 випуску "Холостяка" Вікторія Варлей пішла на перше індивідуальне побачення з Алексом Топольським. У своєму інстаграмі вона опублікувала фото з готелю в Дубаї та з гумором написала: "Ну нарешті і я дочекалась свого індивідуального побачення. Сиділа, сиділа 37 років, таки висиділа".

До теми Це справді огидно, – чому "Холостяк" скасував церемонію троянд після скандалу з дівчатами

Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей / Фото з інстаграму акторки

Цей жартівливий пост не оминув увагою ексбойфренд Тарас Цимбалюк. "Клас. А з ким побачення?" – підколов актор. Вікторія не проігнорувала і відповіла: "З тобою. Виходь, побазаримо".

Фоловерам учасниці "Холостяка" здається, що не просто так Цимбалюк моніторить її соцмереж. Ті натякають, актор досі небайдужий до Вікторії. "Ну так, ну так, ми ж просто так на профіль колишньої заходимо, ага. І стежимо за нею, за подіями теж просто так. Бо ми ж усі цивілізовані люди і залишаємося друзями", – пишуть у коментарях.

Тарас Цимбалюк коментує фото колишньої з "Холостяка" / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, розлучений Тарас Цимбалюк опинився в центрі уваги після того, як показав пристрасне фото з новою дівчиною. Ще у серпні він зізнавався в коханні ексдружині Тіні, а зараз крутить роман з білявкою. ЗМІ розсекретили, що це рестораторка та дизайнерка Світлана Готочкіна.

На тлі цього Тіна Антоненко поскаржилася на складний рік, за який "втратила родину, роботу, сягнула емоційного та фінансового дна". Ба більше, вона опублікувала неоднозначну сторіс, в якій "подякувала тому г*мну".

це не вперше Тарас Цимбалюк коментує пости колишньої. Після 1 випуску він написав під фото Вікторії з вечірки: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Вона підтримала його жарт – вдала, що образилася, і "більше нічого по секрету не скаже". Згодом учасниця "Холостяка" заявила, що "дуже любить Тараса", але як друга.