Цього тижня він не прощався з жодною з дівчат, але наступного тижня планує з'ясувати все те, що почув в анонімних коментарях від учасниць.

До теми Холостяк 12 сезон 6 випуск: поцілунки в Дубаї, скандал між дівчатами, скасована церемонія троянд

Нагадаємо, у 6 випуску дівчата записали анонімні думки одна про одну. Перед церемонією троянд разом з Алексом прослухали всі ці повідомлення. Позитивних коментарів було мало, здебільшого дівчата поливали одна одну брудом. Це дуже не сподобалося "Холостяку", він був приголомшений, скасував церемонію троянд і покинув дівчат.

Чому Алекс Топольський скасував церемонію троянд

Анонімні повідомлення дуже засмутили Алекса. Він не розумів, кому вірити, адже на спілкуванні з ним дівчата зовсім не такі, як про них розповідали інші. Тому на церемонії "Холостяк" не міг зробити вибір.

"Думаю, з того, що показали у випуску, ви всі зрозуміли, що мені стало до жаху неприємно перебувати поряд з дівчатами, після того, як я почув, що вони одна про одну говорять. Це справді огидно. Здорова конкуренція – це чудово, у бізнесі вона стимулює прогрес, у житті вона змушує нас рости як особистість. І відмінність здорової конкуренції від нездорової полягає в тому, що у здоровій конкуренції ми поважаємо свого суперника. Але коли хтось починає поливати брудом свого конкурента, а він відповідає тим самим – це неправильно", – пояснив Топольський.

Алекс Топольський про скасовану церемонію троянд / Скриншот інстаграм-сторіс "Холостяка"

Наступного тижня чоловік знову зустрінеться з 8 дівчатами, щоб з'ясувати все. А також відтепер на проєкті залишаються лише традиційні червоні троянди. Учасниці більше не отримуватимуть жовті (останній шанс), рожеві (господарка дому) та білі (бажання) троянди, як це було у попередніх випусках.