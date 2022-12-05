В 6 выпуске "Холостяка" Виктория Варлей пошла на первое индивидуальное свидание с Алексом Топольским. В своем инстаграмме она опубликовала фото из гостиницы в Дубае и с юмором написала: "Ну, наконец, и я дождалась своего индивидуального свидания. Сидела, сидела 37 лет, таки высидела".

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Участница "Холостяка-12" Виктория Варлей / Фото из инстаграма актрисы

Этот шутливый пост не обошел вниманием экс-бойфренд Тарас Цымбалюк. "Класс. А с кем свидание?" – подколол актер. Виктория не проигнорировала и ответила: "С тобой. Выходи, побазарим".

Фоловерам участницы "Холостяка" кажется, что не просто так Цымбалюк мониторит ее соцсети. Те намекают, актер до сих пор неравнодушен к Виктории. "Ну да, ну да, мы же просто так на профиль бывшей заходим, ага. И следим за ней, за событиями тоже просто так. Ведь мы все цивилизованные люди и остаемся друзьями", – пишут в комментариях.

Тарас Цымбалюк комментирует фото бывшей из "Холостяка" / Скриншот из инстаграма

К слову, это не первый раз Тарас Цымбалюк комментирует посты бывшей. После 1 выпуска он написал под фото Виктории с вечеринки: "Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире". Она поддержала его шутку – сделала вид, что обиделась, и "больше ничего по секрету не скажет". Потом участница "Холостяка" заявила, что "очень любит Тараса", но как друга.