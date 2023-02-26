Вікторія Варлей брала участь у грузинських "Танцях": до скількох випусків вона протрималась
Учасниця "Холостяка" та акторка Вікторія Варлей зізналась, що була учасницею грузинських "Танців з зірками". Дізнавайтесь нижче, чому вона покинула шоу занадто швидко.
Українська акторка та учасниця "Холостяка" розповіла, що досить давно була героїнею ще одного проєкту. Це було шоу "Танці з зірками" в Грузії.
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Вікторія Варлей брала участь у грузинських "Танцях"
Я колись брала участь в "Танцях з зірками" в Грузії. Це було десь років 5 тому. Мене там дуже круто приймали. Перед проєктом я знімалася у серіалі, тобто люди вже мене знали. Мені запропонували "Танці з зірками" і я погодилася. Це був дуже класний досвід. Я провела там декілька місяців.
Акторка зізналась, що пішла з проєкту вже в 4 епізоді. Але не через труднощі навчання, навпаки – Вікторії вдавалося танцювати, і її полюбили глядачі.Повне інтерв'ю з Вікторією Варлей читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"
"Скажу чесно, у мене був договір, що я тільки до 4 епізоду, бо мала заплановані зйомки в Києві. У мене був підписаний контракт з каналом в Україні, треба було повернутись. На той час мені сказали: "Слухай, ну ми подивимось, може глядачі взагалі не будуть за тебе голосувати". Але вийшло так, що глядачі за мене голосували, в мене дуже класно виходило, бо маю хореографічне минуле. Продюсерам довелося вигадати травму, через яку я не можу продовжувати участь. Тому в Україні я дуже хотіла б взяти участь в "Танцях з зірками", бо це люблю".
Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн
Українські зірки в іноземних "Танців з зірками"
- Співачка Джамала виступала на "Танцях з зірками" у Польщі, де збирала кошти для українських дітей. Вона покинула проєкт у 6 випуску.
- Виконавиця Оля Полякова взяла участь у грузинських "Танцях з зірками". Вона виступала з партнером-українцем – танцівником її ж балету Максом Єжовим. Зірка упродовж шоу нагадувала про війну та розповідала про грузинських добровольців, однак танцювальна складова дала можливість бути в шоу лише до 7 випуску.
- Співачка Наталія Єгорова стала учасницею "Танців з зірками" в Німеччині. Вона поділилась, що довго мріяла про такий досвід. Днями Наталія пройшла до 3 ефіру.