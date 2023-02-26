Украинская актриса и участница "Холостяка" рассказала, что достаточно давно была героиней еще одного проекта. Это было шоу "Танцы со звездами" в Грузии.

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Виктория Варлей принимала участие в грузинских "Танцах"

Я когда-то участвовала в "Танцах со звездами" в Грузии. Это было где-то 5 лет назад. Меня там очень круто принимали. Перед проектом я снималась в сериале, то есть люди меня уже знали. Мне предложили "Танцы со звездами" и я согласилась. Это был очень классный опыт. Я провела там несколько месяцев.

Актриса призналась, что ушла из проекта уже в 4 эпизоде. Но не из-за трудностей обучения, наоборот – Виктории удавалось танцевать, и ее полюбили зрители.

Полное интервью с Викторией Варлей читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Скажу честно, у меня был договор, что я только до 4 эпизода, потому что имела запланированные съемки в Киеве. У меня был подписан контракт с каналом в Украине, надо было вернуться. К тому времени мне сказали: "Слушай, ну мы посмотрим, может зрители вообще не будут за тебя голосовать". Но получилось так, что зрители за меня голосовали, у меня очень классно получалось, потому что имею хореографическое прошлое. Продюсерам пришлось придумать травму, из-за которой я не могу продолжать участие. Поэтому в Украине я очень хотела бы принять участие в "Танцах со звездами", потому что это люблю".

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео онлайн

Украинские звезды в иностранных "Танцев со звездами"