Я вірила, тому й пішла, – Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про сценарій на "Холостяку"

Романтичне реаліті-шоу "Холостяк-12" обростає чутками про сценарій. Співачка Злата Огнєвіч, яка знімалася в "Холостячці", відреагувала на плітки й нагадала, що Задворний розбив їй серце по-справжньому.

Співачка Злата Огнєвіч була героїнею 2 сезону шоу "Холостячка", яке створює та ж команда, що й проєкт "Холостяк". Тому вона знає, як відбуваються зйомки. За словами зірки, на реаліті є місце справжньому коханню без сценаріїв.

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Злата Огнєвіч відповіла чутки про сценарій на "Холостяку" та "Холостячці"

Я вірила, тому і пішла туди. Для мене був приклад – Нікіта Добринін та Даша Квіткова. Дуже крута і гарна пара. На той час я вирішила шукати кохання під прицілом камер, бо все моє життя і так проходить перед камерами,

– пояснила Злата Огнєвіч.

Артистка наголосила, що якби на "Холостяку" та "Холостячці" був сценарій, то вона не закохалася б в Андрія Задворного та не страждала б після розриву.

"Андрій мені сподобався з першої вечірки. Я виділила для себе кількох чоловіків, які були близькі по духу, і він мені сподобався по-справжньому. Я по-справжньому закохалася, літала на крилах щастя того вечора, коли сказала йому "так", коли він мені запропонував руку і серце", – пригадала співачка.

Злата Огнєвіч з Андрієм Задворним / Фото з інстаграму співачки

Навіть попри те, що Андрій Задворний покинув її через півтора місяця після фіналу, Злата Огнєвіч не шкодує про участь у проєкті. Вона нібито вдячна "Холостячці" за метеликів у животі.

"Це була така казка в моєму житті, і я вдячна, що на той момент відчула ці почуття", – наголосила артистка.

Злата Огнєв

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Максом Тарапатою. Він боровся за її серце і після "вильоту" з проєкту, але залишився у френдзоні.