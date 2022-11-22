Певица Злата Огневич была героиней 2 сезона шоу "Холостячка", которое создает та же команда, что и проект "Холостяк". Поэтому она знает, как проходят съемки. По словам звезды, на реалити есть место настоящей любви без сценариев.

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Злата Огневич ответила слухи о сценарии на "Холостяке" и "Холостячке"

Я верила, потому и пошла туда. Для меня был пример – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Очень крутая и хорошая пара. К тому времени я решила искать любовь под прицелом камер, потому что вся моя жизнь и так проходит перед камерами,

– объяснила Злата Огневич.

Артистка подчеркнула, что если бы на "Холостяке" и "Холостячке" был сценарий, то она не влюбилась бы в Андрея Задворного и не страдала бы после разрыва.

"Андрей мне понравился с первой вечеринки. Я выделила для себя нескольких мужчин, которые были близки по духу, и он мне понравился по-настоящему. Я по-настоящему влюбилась, летала на крыльях счастья в тот вечер, когда сказала ему "да", когда он мне предложил руку и сердце", – вспомнила певица.

Злата Огневич с Андреем Задворным / Фото из инстаграма певицы

Даже, несмотря на то, что Андрей Задворный покинул ее через полтора месяца после финала, Злата Огневич не жалеет об участии в проекте. Она якобы благодарна "Холостячке" за бабочек в животе.

"Это была такая сказка в моей жизни, и я благодарна, что на тот момент испытала эти чувства", – подчеркнула артистка.