Українська співачка Злата Огнєвіч в інстаграм-сторіз показалась у вишуканому образі. Зірка сходила на закриту вечірку для блогерів у столичному ресторані.

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Злата Огнєвіч на вечірці з Тарапатою

Виконавиця поділилась, що вирішила вийти у світ, щоб змінити картинку і покращити моральне самопочуття. Заразом вона побачилась з учасником "Холостячки" Максимом Тарапатою – її хорошим другом.

"Трохи змогла перемикнутися, побачити давніх знайомих, свого друга Макса Тарапату. Останніми днями сильно накривало морально, і за своє скиглення стало соромно. У мене ж усе добре по факту. Так, світло є періодично, але воно ж є. У мене є дім, ліжко, гаряча вода, опалення, і мені соромно скиглити. Просто все, що відбувається, обстріли та наслідки, – морально тисне", – поділилась Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч на вечірці / Фото з інстаграм-сторіз

Максим Тарапата своєю чергою поділився, що зараз важливо відпочивати, але в міру. Він розповів, що 50% коштів з авторських коктейлів підуть на ЗСУ.

"Питання відпочинку дуже тонке. Головне, у всьому міра. Особливо зараз. І якщо ви вирішили трохи розслабитись, то краще це робити там, де від цього є користь".



Макс Тарапата про вечірку / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, нещодавно зірка відповідала на запитання про особисте життя. Злата неоднозначно зізналась, чи є в неї стосунки. "Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час".