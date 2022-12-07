Юля з "Холостяка" чесно зізналась, чи отримують учасниці гроші за зйомки в шоу

Учасниця "Холостяка" Юлія Кучеренко про гонорар на проєкті. За її словами, дівчата й справді отримують кошти, але це не зарплата.

Учасниці романтичного проєкту "Холостяк" не соромляться відповідати шанувальникам на запитання щодо шоу. Юлія Кучеренко "Медуза" розповіла, чи отримують дівчата гонорари за шоу.

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Чи платять учасницям за участь

Юлія в інстаграм-сторіз зізналась, що учасниці й справді отримували "бонус" від організаторів. Однак цю суму важко назвати гонораром за зйомки чи зарплатнею.

Нас підтримували добовими, це був приємний бонус, бо утриманням ці суми назвати складно. Це не зарплата, не оплата за зйомки, не гонорар,

– поділилась дівчина.



Юлія про гонорар у шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Учасниці "Холостяка-12" вражають правдою про шоу

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