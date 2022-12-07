Участницы романтического проекта "Холостяк" не стесняются отвечать поклонникам на вопросы о шоу. Юлия Кучеренко "Медуза" рассказала, получают ли девочки гонорары за шоу.

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Платят ли участницам за участие

Юлия в инстаграм-сториз призналась, что участницы действительно получали "бонус" от организаторов. Однако эту сумму трудно назвать гонораром за съемку или зарплату.

Нас поддерживали суточными, это был приятный бонус, потому что содержание эти суммы назвать сложно. Это не зарплата, не оплата за съемки, не гонорар,

– поделилась девушка.



Юлия о гонораре в шоу / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что, вероятно, определенный денежный бонус получает и главный герой проекта. Но эта сумма не устроила блогера Алексея Дурнева – он отказался от проекта, потому что предложенный гонорар был в четыре раза меньше, чем он ожидал.

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