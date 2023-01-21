Потішив моє его, – реакція Саші Мудрої на розрив "Холостяка" з Катею Лозовицькою

На постшоу "Холостяка-12" стало відомо, що стосунки Алекса Топольського та його обраниці Каті Лозовицької не склалися. Інша фіналістка – Саша Мудра зізналася, що чоловік потішив її его, коли сказав, що після фіналу думав про неї.

Після закінчення зйомок "Холостяка-12" стосунки Топольського та Лозовицької тривали лише кілька місяців. Чоловік зізнався, що, можливо, причиною розриву стало те, що він продовжував думати про іншу фіналістку – Сашу Мудру.

До теми Холостяк-12: як склалися стосунки Алекса Топольського та його обраниці після проєкту

Що Мудра каже про розрив Топольського та Лозовицької

Саша Мудра висловивлася про розрив Алекса та Каті в інстаграм-сторіс. Дівчина припустила, що "Холостяк" не обрав її у фіналі, оскільки розумів, що більшість глядачів "мислять примітивно". На думку Мудрої, Топольському не хотілося виходити з образу принца, тому обрав, відштовхуючись від громадської думки, а не серцем.

Під час останньої зустрічі Саша подякувала "Холостяку" за його вибір. Попри те, що їй було прикро, вона не тримає зла на Алекса: "Не знаю, що в нього було з Катею, це не моя справа. Але знаю, що було в нас. Мені ніколи не хотілося перетворювати наші побачення на щось важке. Моїм завданням було дати йому легкість і турботу, пристрасть".

Звичайно, його відповідь на постшоу про те, що в стосунках з Катею він часто думав про мене і це збивало його, потішила моє его. Але закохується не его, тому мені це не цікаво,

– сказала Саша.

Саша Мудра про розрив Топольського та Лозовицької / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Публічна сварка Мудрої та Топольського: що відомо