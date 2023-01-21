После окончание съемок "Холостяка-12" отношения Топольского и Лозовицкой длились всего несколько месяцев. Мужчина признался, что, возможно, причиной разрыва стало то, что он продолжал думать о другой финалистке – Саше Мудрой.

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Что Мудрая говорит о разрыве Топольского и Лозовицкой

Саша Мудрая высказалась о разрыве Алекса и Кати в инстаграм-сторис. Девушка предположила, что "Холостяк" не выбрал ее в финале, поскольку понимал, что большинство зрителей "мыслят примитивно". По мнению Мудрой, Топольскому не хотелось выходить из образа принца, потому избрал, отталкиваясь от общественного мнения, а не сердцем.

Во время последней встречи Саша поблагодарила "Холостяка" за его выбор. Несмотря на то, что ей было досадно, она не держит зла на Алекса: "Не знаю, что у него было с Катей, это не мое дело. Но знаю, что было у нас. Мне никогда не хотелось превращать наши свидания в что-то тяжелое. Моей задачей было дать ему легкость и заботу, страсть".

Конечно, его ответ на постшоу о том, что в отношениях с Катей он часто думал обо мне и это сбивало его, порадовал мое эго. Но влюбляется не эго, поэтому мне это не интересно,

– сказала Саша.

Саша Мудрая о разрыве Топольского и Лозовицкой / Скриншот инстаграм-сторис девушки

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