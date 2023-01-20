Саша Мудра та Алекс Топольський напередодні постшоу "Холостяк" про життя після проєкту поскандалили в мережі. На сторінці фіналістка проєкту виклала відео з відвертими відповідями про головного героя.

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Саша Мудра про Алекса Топольського

Дівчина розповіла, що насправді у фіналі шоу їй не було "боляче", бо насправді Алекс не був для неї дорогою чи близькою людиною, та "не займав місця" в її житті. Однак здивування у Саші було.

Я не очікувала, що він обере не мене, бо протягом усього проєкту він проявляв до мене сильну наполегливу симпатію. Звичайно, я хотіла, щоб він вибрав мене, особливо коли я бачила, що в нього до мене є емоція. Про кохання тут мови немає. Мова йде про закоханість, симпатію, пристрасть. Коктейль із цих емоцій між нами був.

Фіналістка романтичного реаліті зізналась, що її реакція на виліт була такою дитячою тому, що вона відчула приниження у промові Алекса. "Коли вам протягом 3 місяців людина розповідає про свої почуття, каже, що виділяє вас серед усіх, а потім проводжає вас з такими словами... які не відповідають моїй особистості".

Також Саша Мудра вважає, що це Алексові було шкода відпускати її. Вона нагадала, що не плакала у фіналі, бо не було за ким. "Не обов'язково плакати за чуваком, який тебе не вартий. Якщо він зробив вибір не на мою користь, у моєму світі він мене не вартий. Чому я повинна через нього плакати?". Дівчина додала, що ще й після шоу "Холостяк" облив її брудом.

Він мені писав, ми підтримували зв'язок, коли почалася війна. Потім влітку ми списалися, і перед постшоу. Мені б не хотілося розпалювати скандал, ділитися переписками та скріншотами я не буду, але в день фіналу людина облила мене брудом і залишила дуже неприємний осад,

– заявила Мудра.

"Коли він мене провів, осаду не було. Я прийняла цей вибір, адекватно до нього поставилася. Але коли людина без причини записала мені голосове повідомлення і полила мене брудом, це, звісно, неприємно".

Мудра про Холостяка: відео

Нагадаємо, у соціальних мережах днями Алекс опублікував іронічні фото, на яких просить Сашу не цькувати на нього балійських собак. Він попросив дівчину проявити гідність, перестати принижувати Катю і прийняти поразку.

Саша Мудра тоді відповіла йому, назвавши спроби "Холостяка" привернути до себе увагу – жалюгідними. "Цю людину я заблокувала всюди, а він ще й досі намагається якось уколоти та нагадати про себе. Це ж як ти в мене був закоханий, що й досі не можеш змиритися, що мені на тебе байдуже... Прикро, що за образом принца увесь цей час ховалась порожнеча".