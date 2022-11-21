12 сезон романтичного проєкту "Холостяк" у самому розпалі, тож до обговорення долучаються й учасники інших сезонів. Олексій Тригубенко з "Холостячки" з Ксенією Мішиною поділився своєю думкою щодо дівчат.

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Олексій Тригубенко назвав фаворитку

Фіналіст проєкту в інстаграм-сторіз зізнався, які з дівчат захопили його найбільше. Серед усіх він обрав трьох – акторку Вікторію, круп'є Лізу та фінансистка Аліна.

Щодо Вікторії – Олексій зізнався, що якби був Холостяком, то обрав би її. "Хтось зі мною давно, розуміють, про що я. Родзинка цього сезону. Люблю її коментарі", – зауважив чоловік.

– Олексій зізнався, що якби був Холостяком, то обрав би її. "Хтось зі мною давно, розуміють, про що я. Родзинка цього сезону. Люблю її коментарі", – зауважив чоловік. Олексій додав, що на шоу почала відкриватися Ліза . Він назвав її розумною, гарною й милою.

. Він назвав її розумною, гарною й милою. Аліна для Тригубенка є фаворитом за всіма поглядами на життя та цінностями.



Фаворитки Тригубенка / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Олексій Тригубенко розкритикував поведінку "Холостяка" Алекса Топольського. Він вважає, що герой шоу спілкується з дівчатами жорстоко й поводиться так, ніби на співбесіді.

Також додамо, що одна з фавориток Олексія Тригубенко – Аліна – після останнього випуску знову розкритикувала Алекса. Вона поділилась, що не бачить у ньому поваги до себе й до дівчат.

"Впевнена, що кожна з нас відчувала, що це вже занадто… Але не кожна була готова сказати – Ні, годі! Бо вже почала цю гру. Але ж це зовсім не гра. Це справжнє життя".