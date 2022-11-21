12 сезон романтического проекта "Холостяк" в самом разгаре, так что к обсуждению приобщаются и участники других сезонов. Алексей Тригубенко из "Холостячки" с Ксенией Мишиной поделился своим мнением по поводу девушек.

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Алексей Тригубенко назвал фаворитку

Финалист проекта в инстаграм-сториз признался, какие из девушек захватили его больше всего. Среди всех он выбрал троих – актрису Викторию, крупье Лизу и финансистку Алину.

Что касается Виктории – Алексей признался, что будь Холостяком, то избрал бы ее. "Кто-то со мной давно, понимают, о чем я. Изюминка этого сезона. Люблю ее комментарии", – заметил мужчина.

– Алексей признался, что будь Холостяком, то избрал бы ее. "Кто-то со мной давно, понимают, о чем я. Изюминка этого сезона. Люблю ее комментарии", – заметил мужчина. Алексей добавил, что на шоу начала открываться Лиза . Он назвал ее умной, красивой и милой.

. Он назвал ее умной, красивой и милой. Алина для Тригубенко является фаворитом по всем взглядам на жизнь и ценностям.



Фаворитки Тригубенко / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, ранее Алексей Тригубенко раскритиковал поведение "Холостяка" Алекса Топольского. Он считает, что герой шоу общается с девушками жестоко и ведет себя так, будто на собеседовании.

Также добавим, что одна из фавориток Алексея Тригубенко – Алина – после последнего выпуска снова раскритиковала Алекса. Она поделилась, что не видит в нем уважения к себе и девушкам.

"Уверена, что каждая из нас чувствовала, что это уже слишком… Но не каждая была готова сказать – Нет, полно! Потому что уже начала эту игру. Но ведь это совсем не игра. Это настоящая жизнь".