Не думала, що зможе відпустити мене, – Саша Мудра про вибір Алекса у фіналі "Холостяка-12"
Джерело:Саша Мудра
13 січня відбувся фінал 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Алекс Топольський вирішив продовжити стосунки з Катею. Як на це відреагувала Саша Мудра – дізнайтеся далі.
Три місяці Україна спостерігала за тим, як у 12 сезоні "Холостяка" шукає кохання бізнесмен Алекс Топольський. 13 січня стало відомо, що обраницею чоловіка стала 25-річна Катя Лозовицька.
Не пропустіть Холостяк 12 сезон 12 випуск: кастинг у мами Алекса та несподіваний фінальний вибір на Мадейрі
У фіналі суперницею Каті була Саша Мудра, з якою в Алекса від початку проєкту були особливі стосунки. Саша зізналася Топольському у коханні, їхня історія розвивалася дуже швидко і пристрасно, дівчина була впевнена, що саме вона стане тією, з ким "Холостяк" будуватиме стосунки поза камерами. Але сталося не так, як гадалося.
Реакція Саші Мудрої на вибір Топольського
Після фіналу на особистій інстаграм-сторінці, яка є приватною, Саша опублікувала лаконічний допис, у якому подякувала глядачам за любов і підтримку. Мудра розчарована вибором Алекса, але не сумнівається, що в неї буде світле майбутнє.
Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися та відпустити мене. Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти, навіть після того, як я відкрила свою душу,
– написала Саша.
Саша Мудра про вибір Топольського у фіналі "Холостяка-12" / Скриншот з інстаграму дівчини
У коментарях шанувальники Саші висловлюють свою підтримку.
- "Добре, що не вибрав! Ти знайдеш свого чоловіка!"
- "Все правильно сказала, браво! З такими так і треба. Красуня!"
- "Як на мене, ти найкраща! Хай там як, ти гідна кращого, ніж Алекс!"
- "Ти гідна кращого! Дивилася фінал і плакала, знала, що проєкт, але все одно. Виграла та бобриха Катя, ну й нехай. Бажаю бути щасливою, Сашо Мудра! Ти зірка цього проєкту!"
- "Дуже достойно показала себе під час церемонії та красиво пішла. Розумничка!"
Коментарі під дописом Саші Мудрої / Скриншот з інстаграму дівчини
Однак є й ті, хто залишає негативні коментарі на адресу дівчини. Багатьом глядачам не сподобалися слова Мудрої після прощання з Алексом. А автомобілі дівчина сказала, що не розчарована його вибором, а зізнання у коханні нічого не значить.
- "Жах. Повне розчарування. Лицемірство. Гра на камеру. Алекс зробив правильний вибір".
- "Коментар в машині – просто жах, ганьба".
- "Вкінці показала справжнє обличчя".
- "Огидна поведінка вкінці!"
- "Ура" Нарешті він хоч щось правильно зробив".
Коментарі під дописом Саші Мудрої / Скриншот з інстаграму дівчини
Більшість глядачів схвалюють вибір "Холостяка". Вони вважають Катю хорошою обраницею. Однак є багато користувачів мережі, які зазначають, що Топольський не заслуговує на таку дівчину. Різні думки глядачів щодо фінального вибору Алекса ми зібрали у матеріалі.