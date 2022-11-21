У 4 випуску "Холостяка" Алекс Топольський запросив Сашу Погорєлову на індивідуальне побачення, де вона на все мала відповідати "так". Вони так вийшли з зони комфорту, що в караоке відбувся перший поцілунок сезону. Для головного героя це нібито був довгоочікуваний момент.

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"Холостяк" прокоментував перший поцілунок сезону з Сашею

Атмосфера однозначно підходила. Ми відкрилися одне одному, не посоромилися бути вразливими – це створило близькість. До всього іншого, мені подобалась жіночність та ніжність Саші. Завдяки щирості розмови ми обоє відчули імпульс і піддалися йому,

– пригадав Алекс Топольський.

Він додав, що цілуватися навіть на першому побаченні для нього нормально, адже це "найпростіший і найшвидший спосіб "прочитати" всю інформацію про партнера". Тож про близькість з Сашею "Холостяк" не шкодує.

"Є люди, які чи соромляться демонструвати свої почуття на публіку, чи вважають це чимось непристойним. Я переконаний, що показувати свої почуття до іншої людини – це чудово. Живемо лише один раз, немає сенсу не робити те, що відчуваєш і чого справді хочеться. Жити треба так, щоб не було жалю про незроблене в майбутньому", – наголосив Топольський у підписі.

"Холостяка" розкритикували за "дикі" поцілунки

Глядачам здалося, що як "Холостяк", так і дівчата зарано пішли ва-банк. Публіка вважає, що такі пристрасні поцілунки точно не для другого побачення:

"Якійсь дикі перші поцілунки. Таке відчуття, що вони тебе з'їсти хочуть";

"Чому такі жорсткі поцілунки, ще й перші. Чи Алекс любить такі поцілунки, чи що. Це занадто";

"Такі поцілунки не для подальших дій. То в клубі зустрілися, поцілувалися і розійшлися";

"Був поцілунок котиків, а це поцілунок людожерів";

"Якщо чесно, то фу. Перецілуватися зі всіма, а потім обрати ту одну кохану? Та ні, стосунки так не будуються, або це просто шоу".

Цікаво, що учасниця "Холостяка" Аліна Єршова взагалі розкритикувала Алекса за "поцілунки зі спортивного інтересу". Їй бракує "ніжності, ласки й любові".