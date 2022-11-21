В 4 выпуске "Холостяка" Алекс Топольский пригласил Сашу Погорелову на индивидуальное свидание, где она на все должна отвечать "да". Они так вышли из зоны комфорта, что в караоке произошел первый поцелуй сезона. Для главного героя это якобы был долгожданный момент.

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"Холостяк" прокомментировал первый поцелуй сезона с Сашей

Атмосфера совершенно точно подходила. Мы открылись друг другу, не постеснялись быть уязвимыми – это создало близость. Ко всему прочему мне нравилась женственность и нежность Саши. Благодаря искренности разговора мы оба почувствовали импульс и поддались ему,

– вспомнил Алекс Топольский.

Он добавил, что целоваться даже на первом свидании для него нормально, ведь это "самый простой и быстрый способ "прочесть" всю информацию о партнере". Так что о близости с Сашей "Холостяк" не жалеет.

"Есть люди, которые то ли стыдятся демонстрировать свои чувства на публику, то ли считают это чем-то неприличным. Я убежден, что показывать свои чувства к другому человеку – это прекрасно. Живем только один раз, нет смысла не делать то, что чувствуешь и чего действительно хочется. Жить надо так, чтобы не было жалости о несделанном в будущем", – подчеркнул Топольский в подписи.

"Холостяка" раскритиковали за "дикие" поцелуи

Зрителям показалось, что как "Холостяк", так и девушки рано шли ва-банк. Публика считает, что такие страстные поцелуи точно не для второго свидания:

"Какие-то дикие первые поцелуи. Такое чувство, что они тебя съесть хотят";

"Почему такие жесткие поцелуи, еще и первые. Любит ли Алекс такие поцелуи, что ли. Это слишком";

"Такие поцелуи не для дальнейших действий. Так в клубе встретились, поцеловались и разошлись";

"Был поцелуй котиков, а это поцелуй людоедов";

"Если честно, то фу. Перецеловаться со всеми, а потом выбрать ту одну любимую? Да нет, отношения так не строятся, или это просто шоу".

Интересно, что участница "Холостяка" Алина Ершова вообще раскритиковала Алекса за "поцелуи из спортивного интереса". Ей не хватает "нежности, ласки и любви".