Учасниця романтичного проєкту "Холостяк" у 12 сезоні Марина Голд в інтерв'ю Анні Олицькій розповіла про поведінку Алекса Топольського після виходу шоу. На думку дівчини, бізнесмен розгубився та не має плану на майбутнє.
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Марина про поведінку Топольського після шоу
Марина вважає, що в інстаграмі Алекс поводиться по-іншому, аніж у реальному житті. Можливо, він намагається пристосуватися до алгоритмів соцмережі, а не показати свою щирість.
Він дуже схуд. Думаю, веде там не дуже здоровий спосіб життя. Він дуже загублений як людина. Не знає, куди йому рухатись і що робити. Це дуже сильно відчувається і бачиться навіть через те, що він не виходить у сторіз, не пише щиро дописи. По очах, його поведінці читається оця розгубленість,
– підкреслила дівчина.
Учасниця зізналась, що Алекс висував претензії до Вікторії Варлей щодо її слів про нього в інтерв'ю. Марина вважає, що "Холостяк" поводиться по-дитячому.
"Якось не по-чоловічому пред'являти якісь претензії до дівчат, коли сам їх повиганяв. Ми були в Маямі з Вікторією Варлей й він почав висувати претензії, що вона не так дала інтерв'ю з приводу нього. Хоча вона нічого поганого не сказала. Вона єдина, хто його підтримує, маєш сказати дякую. Ну і те, як з Мудрою спілкувався. Ці моменти не викликають в мене захоплення".
- Додамо, що днями Алекс Топольський опублікував відео, як знайомиться з дівчатами на Балі. Підписники помітили акторство та нещирість "Холостяка", тому його ролик викликав лише сміх.
- Чоловік також спростував чутки про те, що не має бізнесу. Він похвалився, скільки грошей витрачає на Балі. Алекс показав свою віллу, яку змінює щомісяця, та за котру платить 5 – 7 тисяч доларів.
Марина про спілкування з Алексом
Косметологиня додала, що для неї дивно, чому Алекс Топольський не переймався безпекою дівчат після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Її також розчарувало те, як він спілкувався з нею.
"Він мені взагалі не писав, жодного разу, не виходив на зв'язок. У нас була одна спроба поспілкуватися, коли він дзвонив Мудрій. Покликав мене до телефону, але я не захотіла спілкуватися з ним, пішла в іншу кімнату. Гукав мене. Він був після клубу, я так розумію, трохи під напоєм якимось. Я все одно не підійшла, а він каже такий: "Сьогодні буде випуск, Сашо, у нас класне побачення, а з Мариною – не дуже". Вирішив мене образити. Це було по-дитячому. Він мені не напише, боїться".
Інтерв'ю Марини Голд для Олицької: дивіться відео онлайн