Учасниця романтичного проєкту "Холостяк" у 12 сезоні Марина Голд в інтерв'ю Анні Олицькій розповіла про поведінку Алекса Топольського після виходу шоу. На думку дівчини, бізнесмен розгубився та не має плану на майбутнє.

Цікаво Марина з "Холостяка-12" розповіла, як образилася на Сашу Мудру через зруйновані плани

Марина про поведінку Топольського після шоу

Марина вважає, що в інстаграмі Алекс поводиться по-іншому, аніж у реальному житті. Можливо, він намагається пристосуватися до алгоритмів соцмережі, а не показати свою щирість.

Він дуже схуд. Думаю, веде там не дуже здоровий спосіб життя. Він дуже загублений як людина. Не знає, куди йому рухатись і що робити. Це дуже сильно відчувається і бачиться навіть через те, що він не виходить у сторіз, не пише щиро дописи. По очах, його поведінці читається оця розгубленість,

– підкреслила дівчина.

Учасниця зізналась, що Алекс висував претензії до Вікторії Варлей щодо її слів про нього в інтерв'ю. Марина вважає, що "Холостяк" поводиться по-дитячому.

"Якось не по-чоловічому пред'являти якісь претензії до дівчат, коли сам їх повиганяв. Ми були в Маямі з Вікторією Варлей й він почав висувати претензії, що вона не так дала інтерв'ю з приводу нього. Хоча вона нічого поганого не сказала. Вона єдина, хто його підтримує, маєш сказати дякую. Ну і те, як з Мудрою спілкувався. Ці моменти не викликають в мене захоплення".

Додамо, що днями Алекс Топольський опублікував відео, як знайомиться з дівчатами на Балі. Підписники помітили акторство та нещирість "Холостяка", тому його ролик викликав лише сміх.

Чоловік також спростував чутки про те, що не має бізнесу. Він похвалився, скільки грошей витрачає на Балі. Алекс показав свою віллу, яку змінює щомісяця, та за котру платить 5 – 7 тисяч доларів.

Марина про спілкування з Алексом

Косметологиня додала, що для неї дивно, чому Алекс Топольський не переймався безпекою дівчат після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Її також розчарувало те, як він спілкувався з нею.

"Він мені взагалі не писав, жодного разу, не виходив на зв'язок. У нас була одна спроба поспілкуватися, коли він дзвонив Мудрій. Покликав мене до телефону, але я не захотіла спілкуватися з ним, пішла в іншу кімнату. Гукав мене. Він був після клубу, я так розумію, трохи під напоєм якимось. Я все одно не підійшла, а він каже такий: "Сьогодні буде випуск, Сашо, у нас класне побачення, а з Мариною – не дуже". Вирішив мене образити. Це було по-дитячому. Він мені не напише, боїться".

Інтерв'ю Марини Голд для Олицької: дивіться відео онлайн