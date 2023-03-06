Участница романтического проекта "Холостяк" в 12 сезоне Марина Голд в интервью Анне Олицкой рассказала о поведении Алекса Топольского после выхода шоу. По мнению девушки, бизнесмен растерялся и в него нет плана на будущее.

Интересно Марина из "Холостяка-12" рассказала, как обиделась на Сашу Мудрую из-за разрушенных планов

Марина о поведении Топольского после шоу

Марина считает, что в инстаграме Алекс ведет себя по-другому, чем в реальной жизни. Возможно, он пытается приспособиться к алгоритмам соцсети, а не показать свою искренность.

Он очень похудел. Думаю, ведет там не очень здоровый образ жизни. Он очень потерян как человек. Не знает, куда ему двигаться и что делать. Это очень сильно чувствуется и видится даже из-за того, что он не выходит в сторож, не пишет искренне сообщения. По глазам, его поведению читается эта растерянность,

– подчеркнула девушка.

Участница призналась, что Алекс выдвигал претензии к Виктории Варлей по поводу ее слов о нем в интервью. Марина считает, что "Холостяк" ведет себя по-детски.

"Однажды не по-мужски предъявлять какие-то претензии к девушкам, когда сам их выгнал. Мы были в Майами с Викторией Варлей и он начал выдвигать претензии, что она не так дала интервью по поводу него. Хотя она ничего плохого не сказала. Она единственная, кто его поддерживает, должен сказать спасибо. Ну и то, как с Мудрой общался. Эти моменты не вызывают у меня восторга".

Добавим, что на днях Алекс Топольский опубликовал видео, как знакомится с девушками на Бали. Подписчики заметили актерство и неискренность "Холостяка", поэтому его ролик вызвал только смех.

Мужчина также опроверг слухи о том, что нет бизнеса. Он похвастался, сколько денег тратит на Бали. Алекс показал свою виллу, которую ежемесячно меняет, и за которую платит 5 – 7 тысяч долларов.

Марина об общении с Алексом

Косметологиня добавила, что для нее удивительно, почему Алекс Топольский не беспокоился о безопасности девушек после того, как началось полномасштабное вторжение. Ее тоже разочаровало то, как он общался с ней.

"Он мне вообще не писал, ни разу, не выходил на связь. У нас была одна попытка пообщаться, когда он звонил Мудрый. Позвал меня к телефону, но я не захотела общаться с ним, ушла в другую комнату. Звал меня. Он был после клуба, я так понимаю, немного под напитком каким-то. Я все равно не подошла, а он говорит такой: "Сегодня будет выпуск, Саша, у нас классное свидание, а с Мариной – не очень". Решил меня обидеть. Было по-детски. Он мне не напишет, боится".

Интервью Марины Голд для Олицкой: смотрите видео онлайн