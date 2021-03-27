Холостяк 11 сезон 4 випуск: подорож епохами, розкішний віденський бал та поцілунки

Новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" продовжує приголомшувати глядачів. Головний герой проєкту – Михайло Заливако щоп'ятниці підкорює жіночі серця. 4 випуск виявився надзвичайно емоційним та насиченим.

У 4 випуску "Холостяка", який відбувся 26 березня, за серце мужнього Михайла боролися 12 дівчат. Відтепер вони житимуть в одному будинку, конкуренція стає запеклішою. Учасниці намагаються вразити Михайла та отримати можливість піти на індивідуальне побачення. Кому вдалося захопити "Холостяка" під час "подорожі епохами", а з ким він попрощався назавжди – читайте у матеріалі Showbiz 24.

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4 тиждень на "Холостяку" розпочався з переїзду дівчат з Будинку в лісі в Будинок біля озера. Михайло Заливако запропонував дівчатам цього тижня подорожувати в часі. Він приготував для них своєрідну мандрівку у різні епохи.

Мандрівка в епоху дитинства з Єлизаветою

"Холостяк" запросив Лізу в епоху дитинства. Вони відправилися у закритий торговий центр, де каталися на роликах. Їхнє спілкування було легким і невимушеним, що Михайлові сподобалося. Єлизавета була відвертою, багато розповідала про заняття гімнастикою, оскільки вона спортсменка. Також дівчина зізналася, коли пробувала влаштуватися на роботу адміністратором готелю, то їй часто пропонували надавати ескорт-послуги.

Після катаннях на роликах Михайло та Ліза пішли на ігрові автомати та батути. Такі активні розваги сподобалися обом, проте хотілося більше поспілкуватися. "Холостяк" розповідав про пригоди, які були в дитинстві, про своє життя. Дівчина також поділилася особистою історією про розлучення батьків. Заливако зазначив, що Ліза дуже добра та любить свою сім'ю.

Згодом на "Холостяка" та Єлизавету чекав святковий стіл зі смаколиками з дитинства. Ліза зазначила, що їй таке дуже подобається. Під час розмови обоє розповіли про свої недоліки та різні незручні ситуації, що ще більше зблизило їх.

Ліза зізналася Михайлові, що відчуває симпатію до нього. Вона була щирою, що сподобалося "Холостяку" і він відповів їй взаємністю та вручив троянду.

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Заняття в хореографічному залі

У той час, як Єлизавета була на побаченні з Михайлом, решта дівчат відправилися на заняття з хореографом, де вчилися танцювати вальс. Таке заняття для них підготував "Холостяк", оскільки цього тижня він запланував влаштувати бал.

На заняття запросили трьох чоловіків, з якими учасниці вивчали танець. Не усім це вдавалося одразу, проте кожна дівчина приклала максимум зусиль для того, щоб проявити свої хореографічні здібності. Після уроку учасниці отримали інструкцію, у якій були зазначені правила поведінки на балу.

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Подорож епохою Фіцджеральда з Анею, Джессікою та Розалі

Михайло запросив дівчат на вечірку, яка була заборонена в цю епоху. Пригоди "Холостяка" та учасниць розпочались з того, що чоловік зав'язав своїм супутницям очі, оскільки вони не мали бачити, куди їдуть.

Аня проявляла ініціативу у спілкуванні з Михайлом, тримала його за руку, що не сподобалося іншим дівчатам. Після прибуття до бару, де й мала відбуватися вечірка, Михайло запропонував дівчатам приготувати авторський коктейль, який назвали "Квартет".

Першою на індивідуальне спілкування відправилася Розалі. Їй вдалося не лише поговорити з Михайлом, а й потанцювати. Заливако зазначив, що таке проведення часу йому дуже сподобалося.

Після цього усі разом зіграли у цікаву гру, де, відповідаючи на цікаві та провокативні запитання, а також виконуючи неординарні завдання, їм вдалося більше дізнатися один про одного. Одним із тих завдань, які збентежили Джессіку та Розалі, став масаж ніг від Ані для Михайла. Пізніше Заливако запросив дівчину на індивідуальне спілкування, на якому вона поцілувала його.

У той час, як Аня та Михайло були наодинці, з іншими учасницями познайомився близький друг Заливаки – Сергій. Джессіка не втратила нагоди розповісти йому якомога більше про себе. А після того, як Михайло повернувся дівчина палко поцілувала його.

Сергій вирішив особисто поспілкуватися з Михайлом. Під час розмови він зазначив, що дізнався цікавий факт про Аню. В інтернеті є інформація про те, що дівчина надавала ескорт-послуги.

Вкінці цього побачення троянду отримала Розалі, яка вразила "Холостяка" щирістю та відвертістю.

Відеорозмова Михайла та Анни Богдан в епоху сучасних технологій

Анна інфікувалася коронавірусом прямо на проєкті. Вона перебувала на самоізоляції і "Холостяк" вирішив якось розважити її й зателефонував за допомогою відеозв'язку. Заливако готував смачну рибу та салат під керівництвом дівчини. У той час, як він займався приготуванням їжі, Богдан розповіла про свого батька, який зраджував маму та має дітей від інших жінок.

Після відвертої розмови "Холостяк" замовив доставку та приготовлену їжу відправив Ані. Також він подарував їй сережки, оскільки минулого тижня, коли в неї було день народження, прийшов на вечірку лише з квітами та цукерками.

Через пандемію коронавірусу та хворобу Анни Михайлові не вдалося побачитися з нею сам на сам, проте він зазначив, що навіть у такому форматі їм вдалося зблизитися. Тому "Холостяк" передав учасниці бажану троянду.

Бал доби Ренесансу

Кінець 4 тижня на "Холостяку-11" був надзвичайно вишуканим. 11 дівчат зустрілися з Михайлом на балу. Учасниці мали дотримуватися тих правил, які отримали на хореографічному занятті. За кожне порушення вони отримували жовту троянду.

На бал завітали 11 чоловіків, які стали партнерами дівчат в танці. Усі пари закружляли у віденському вальсі, демонструючи свої хореографічні вміння. Серед гостей вечора були герой минулого сезону "Холостяка" Максим Михайлюк, ведучий Григорій Решетник, фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко та учасник "Холостяка-9" Нікіта Добринін.

Першою на індивідуальне спілкування з Михайлом пішла Катерина. Саме їй пощастило станцювати з "Холостяком" на балу. Їм вперше вдалося ближче познайомитися. Заливако цікавився життям учасниці, а вона зізналася, що хоче велику дружню сім'ю, двох дітей. Михайлу сподобалася така зустріч з Катериною, її відкритість та впевненість у відповідях.

Згодом "Холостяк" вирішив поговорити з Вікторією та Тетяною. У розмові Віка поділилася, що в житті вона одягає маски і відкривається лише тим, кому довіряє. Такі висловлювання дівчини були незрозумілі Михайлові. Таня ж була щирою, що припало Михайлові до душі.

У той час, як Михайло спілкувався з дівчатами, його гості мали розмови з іншими учасницями. Також Григорій запропонував присутнім зіграти гру, де у відповідь на запитання мало звучати чиєсь ім'я. Наприклад, найсмачніше готує Джессіка, найкрасивіший Олексій, отримала цінний подарунок від "Холостяка" Юлія "Зайка".

Григорій Решетник поставив запитання щодо поцілунку на проєкті і Юлія "Зайка" зізналася, що цілувалася з Михайлом. Згодом "Холостяк" вирішив поспілкуватися саме з "Зайкою" та Анею. Дівчата розповіли Заливаці, що брали участь у деяких світських подіях – благодійних бранчах, балах від університету тощо. Також кожна з учасниць зізналася, що мріє про сім'ю.

Джессіка отримала 3 жовті троянди, а це означає, що вона була змушена покинути бал. Дівчина засмутилася, адже причиною цього став дзвінкий сміх та неправильна постава.

Церемонія троянд

На церемонії троянд 2 дівчат – Розалі та Єлизавета вже мали троянди. Перепустку в наступний тур отримала й Катерина та Олександра, про яких "Холостяк" прагне дізнатися більше.

Заливако запросив на розмову Анну та поділився, що його розчарувала зацікавленість дівчини в інших чоловіках, зокрема в його другові. "Холостяк" вирішив попрощатися з дівчиною в 4 випуску. Питання про ескорт-послуги він не з'ясовував, лише зазначив, що розчарувався в цій учасниці проєкту.

Михайло зазначив, що Дарія з кожною зустріччю стає все впевненішою. Йому це подобається, тому дівчина отримала троянду. Також у 5 випуску за серце Заливаки боротимуться Юлія та Тетяна.

"Холостяк" захотів наодинці поговорити з Джессікою. Дівчина зізналася, що дуже засмутилася через те, що не вдалося більше часу провести разом. Михайло вирішив заспокоїти учасницю, вручив їй троянду та подякував за те, що вона завжди залишається собою.

Заливако попрощався з Вікторією, оскільки так і не зміг побачити її справжнє обличчя. Таким чином останню троянду "Холостяк" вручив Юлії "Зайці".