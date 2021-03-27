Новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" продолжает поражать зрителей. Главный герой проекта – Михаил Заливако каждой пятницы покоряет женские сердца. 4 выпуск оказался чрезвычайно эмоциональным и насыщенным.

В 4 выпуске "Холостяка", который состоялся 26 марта, за сердце мужественного Михаила боролись 12 девушек. Отныне они будут жить в одном доме, конкуренция становится ожесточеннее. Участницы стремятся поразить Михаила и получить возможность пойти на индивидуальное свидание. Кому удалось восхитить "Холостяка" во время "путешествия по эпохам", а с кем он попрощался навсегда – читайте в материале Showbiz 24.

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4 неделя на "Холостяке" началась с переезда девушек из Дома в лесу в Дом у озера. Михаил Заливако предложил девушкам на этой неделе путешествовать во времени. Он приготовил для них своеобразное путешествие в разные эпохи.

Путешествие в эпоху детства с Елизаветой

"Холостяк" пригласил Лизу в эпоху детства. Они отправились в закрытый торговый центр, где катались на роликах. Их общение было легким и непринужденным, что Михаилу понравилось. Елизавета была откровенной, много рассказывала о занятиях гимнастикой, поскольку она спортсменка. Также девушка призналась, когда пробовала устроиться на работу администратором отеля, то ей часто предлагали предоставлять эскорт-услуги.

После катания на роликах Михаил и Лиза пошли на игровые автоматы и батуты. Такие активные развлечения понравились обоим, однако хотелось больше пообщаться. "Холостяк" рассказывал о приключениях, которые были в детстве, о своей жизни. Девушка также поделилась личной историей о разводе родителей. Заливако отметил, что Лиза очень хорошая и любит свою семью.

Впоследствии "Холостяка" и Елизавету ждал праздничный стол со сладостями из детства. Лиза отметила, что ей такое очень нравится. Во время разговора оба рассказали о своих недостатках и разных неловких ситуациях, что еще больше сблизило их.

Лиза призналась Михаилу, что испытывает симпатию к нему. Она была искренней, что понравилось "Холостяку" и он ответил ей взаимностью и вручил розу.

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Занятия в хореографическом зале

В то время, как Елизавета была на свидании с Михаилом, остальные девушки отправились на занятия с хореографом, где учились танцевать вальс. Такое занятие для них подготовил "Холостяк", поскольку на этой неделе он запланировал устроить бал.

На занятие пригласили трех мужчин, с которыми участницы учили танец. Не у всех это получалось сразу, но каждая девушка приложила максимум усилий для того, чтобы проявить свои хореографические способности. После урока участницы получили инструкцию, в которой были указаны правила поведения на балу.

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Путешествие по эпохе Фицджеральда с Аней, Джессикой и Розали

Михаил пригласил девушек на вечеринку, которая была запрещена в эту эпоху. Приключения "Холостяка" и участниц начались с того, что мужчина завязал своим спутницам глаза, поскольку они не должны были видеть, куда едут.

Аня проявляла инициативу в общении с Михаилом, держала его за руку, что не понравилось другим девушкам. По прибытии в бар, где и должна была пройти вечеринка, Михаил предложил девушкам приготовить авторский коктейль, который назвали "Квартет".

Первой на индивидуальное общение отправилась Розали. Ей удалось не только поговорить с Михаилом, но и потанцевать. Заливако отметил, что такое времяпрепровождение ему очень понравилось.

После этого все вместе сыграли в интересную игру, где, отвечая на интересные и провокационные вопросы, а также выполняя неординарные задачи, им удалось больше узнать друг о друге. Одним из вопросов, которые смутили Джессику и Розали, стал массаж ног от Ани для Михаила. Позже Заливако пригласил девушку на индивидуальное общение, на котором она поцеловала его.

В то время, как Аня и Михаил были наедине, с другими участницами познакомился близкий друг Заливако – Сергей. Джессика не упустила возможности рассказать ему как можно больше о себе. А после того, как Михаил вернулся девушка горячо поцеловала его.

Сергей решил лично пообщаться с Михаилом. Во время разговора он отметил, что узнал интересный факт об Ане. В интернете есть информация о том, что девушка предоставляла эскорт-услуги.

В конце этого свидания розу получила Розали, которая поразила "Холостяка" искренностью и откровенностью.

Видеоразговор Михаила и Анны Богдан в эпоху современных технологий

Анна заразилась коронавирусом прямо на проекте. Она находилась на самоизоляции и "Холостяк" решил развлечь ее и позвонил с помощью видеосвязи. Заливако готовил вкусную рыбу и салат под руководством девушки. В то время, как он занимался приготовлением еды, Богдан рассказала о своем отце, который изменял маме и имеет детей от других женщин.

После откровенного разговора "Холостяк" заказал доставку и приготовленную еду отправил Ане. Также он подарил ей серьги, поскольку на прошлой неделе, когда у нее был день рождения, пришел на вечеринку только с цветами и конфетами.

Из-за пандемии коронавируса и болезни Анны Михаилу не удалось увидеться с ней один на один, однако он отметил, что даже в таком формате им удалось сблизиться. Поэтому "Холостяк" передал участнице желаемую розу.

Бал эпохи Ренессанса

Конец 4 недели на "Холостяке-11" был очень изысканным. 11 девушек встретились с Михаилом на балу. Участницы должны были придерживаться тех правил, которые получили на хореографическом занятии. За каждое нарушение они получали желтую розу.

На бал пришли 11 мужчин, которые стали партнерами девушек в танце. Все пары закружились в венском вальсе, демонстрируя свои хореографические умения. Среди гостей вечера были герой прошлого сезона "Холостяка" Максим Михайлюк, ведущий Григорий Решетник, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко и участник "Холостяка-9" Никита Добрынин.

Первой на индивидуальное общение с Михаилом пошла Екатерина. Именно ей удалось станцевать с "Холостяком" на балу. Им впервые удалось поближе познакомиться. Заливако интересовался жизнью участницы, а она призналась, что хочет большую дружную семью, двоих детей. Михаилу понравилась такая встреча с Екатериной, ее открытость и уверенность в ответах.

Впоследствии "Холостяк" решил поговорить с Викторией и Татьяной. В разговоре Вика поделилась, что в жизни она надевает маски и открывается только тем, кому доверяет. Такие высказывания девушки были непонятны Михаилу.

В то время, как Михаил общался с девушками, его гости беседовали с другими участницами. Также Григорий предложил присутствующим сыграть в игру, где в ответ на вопрос должно было звучать чье-то имя. Например, вкуснее всех готовит Джессика, самый красивый Алексей, получила ценный подарок от "Холостяка" Юлия "Зайка".

Григорий Решетник задал вопрос о поцелуе на проекте и Юлия "Зайка" призналась, что целовалась с Михаилом. Впоследствии "Холостяк" решил пообщаться именно с "Зайкой" и Аней. Девушки рассказали Заливако, что участвовали в некоторых светских событиях – благотворительных бранчах, баллах от университета и других. Также каждая из участниц призналась, что мечтает о семье.

Джессика получила 3 ​​желтые розы, а это значит, что она была вынуждена покинуть бал. Девушка расстроилась, ведь причиной этого стал звонкий смех и неправильная осанка.

Церемония роз

На церемонии роз у 2 девушек – Розали и Елизаветы уже были розы. Пропуск в следующий тур получила и Екатерина и Александра, о которых "Холостяк" стремится узнать больше.

Заливако пригласил на разговор Анну и поделился, что его разочаровала заинтересованность девушки в других мужчинах, в частности в его друге. "Холостяк" решил попрощаться с девушкой в ​​4 выпуске. Вопрос об эскорт-услугах он не выяснял, лишь отметил, что разочаровался в этой участнице проекта.

Михаил отметил, что Дарья с каждой встречей становится все увереннее. Ему это нравится, поэтому девушка получила розу. Также в 5 выпуске за сердце Заливако будут бороться Юлия и Татьяна.

"Холостяк" захотел один поговорить с Джессикой. Девушка призналась, что очень расстроилась из-за того, что не удалось больше времени провести вместе. Михаил решил успокоить участницу, вручил ей розу и поблагодарил за то, что она всегда остается собой.

Заливако попрощался с Викторией, поскольку так и не смог увидеть ее истинное лицо. Таким образом последнюю розу "Холостяк" вручил Юлии "Зайке".