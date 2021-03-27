Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако продовжує шукати кохання на проєкті. З багатьма дівчатами чоловікові не вдалося знайти спільної мови, хтось вирішив піти з шоу самостійно. У 4 випуску за серце чоловіка боролися 12 учасниць. З ким із них харківський бізнесмен вирішив попрощатися – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Михайло Заливако на першій вечірці "Холостяка" змінив правила проєкту. Він дав троянди усім дівчатам і таким чином у наступний етап пройшли 29 учасниць. В другому випуску після побачень та особистого спілкування чоловік попрощався з 9 красунями, а в третьому відпустив додому ще 8 дівчат. Хто не зміг вразити "Холостяка" в 4 випуск та покинув шоу – читайте далі.

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Першою в 4 випуску "Холостяка" додому відправилася Аня. Під час групового побачення Анна проявила ініціативу та поцілувала Михайла, проте після цього дуже люб'язно спілкувалася з його другом Сергієм та цікавилася його життям. Заливако зазначив, що зрозумів, для неї неважливо, який чоловік буде поруч, головне, щоб він був.

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Другою учасницею, яка покинула проєкт, була Вікторія. Під час особистого спілкування з "Холостяком" дівчина не змогла відкритися та показати своє справжнє обличчя, бути щирою. Михайло зазначив, що прагне будувати стосунки з дівчиною, яка не ховається за якоюсь маскою.

Вже наступного тижня, у 5 випуску, за серце Михайла Заливако продовжать боротьбу 10 дівчат. "Холостяк" переживатиме з учасницями нові емоції та дивуватиме глядачів зворушливими побаченнями у Львові.