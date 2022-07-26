"Холостяк-11" Михайло Заливако після повномасштабного вторгнення залишався в Україні та продовжував працювати. Днями він розповів, як війна змінила його бізнес.

Читайте також Закрий свою передачу, – Мірзоян до Єфросиніної та Полякової, які не можуть перейти на українську

Що з бізнесом Михайла Заливаки

Рідне місто "Холостяка" – Харків, тож саме там він розвивав свою кар'єру. Чоловік зізнався, що його офіс там залишається відкритим задля підтримки економіки.

Ви знали, що я займався і продовжую зараз займатися логістикою. У мене був офіс у Харкові, він і зараз там є. Я ухвалив рішення його не закривати (тому, що це робочі місця та податки нашій країні),

– повідомив Михайло.

Заливако додав, що тепер він відкриває другий офіс у столиці. Схоже, що воєнний час не став для нього перешкодою. "Але у зв'язку з воєнними обставинами також вирішив масштабуватися та відкрив офіс у Києві. Так що тепер я живу і працюю в Києві, будую команду та набираю обертів у своїй справі".



Михайло Заливако про свій бізнес / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, Михайло Заливако не розповідає про особисте життя після розриву з Анною Богдан. До того ж про розрив оголосила лише переможниця "Холостяка", сам чоловік нічого не коментував.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 26 липня, російські військові вкотре здійснили ракетний удар по Харкову – зокрема, Слобідському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок та автосалон.