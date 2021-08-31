Хочу кохати, – фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" розповіла, як склалося її життя після шоу

Юлія Бельченко, яку на проєкті "Холостяк-11" називали "Зайка", розповіла, як склалося її життя після закінчення романтичного шоу. Дівчина визнала, що їй не вистачає коханого чоловіка, однак все решта у її житті є.

У травні цього року офіційно закінчився романтичний проєкт "Холостяк" 11 сезон. Головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан, а фіналісткою стала Юлія "Зайка". Дівчина розповіла, як розвивається її життя після закінчення шоу.

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Юлія "Зайка" про життя після проєкту

Фіналістка романтичного шоу зізналась, що усі сфери в її житті розвиваються добре. Однак коханого чоловіка вона ще не знайшла.

У мене все добре в житті. У мене є де жити, що їсти, чим займатися, є сім'я і друзі. Єдине, чого не вистачає – це коханої людини. Це одна зі складових щасливого життя. Я хочу кохати й бути коханою, хочу стосунків і мені цього не вистачає,

– розповіла Юлія.

Дівчина додала, що іноді плаче. Але точно не тому, що її не вибрали у фіналі. Юля "Зайка" вважає, що вони з Михайлом навряд чи були б щасливі разом.

"Слава Богу, що мене тоді не вибрали, тому що я не впевнена, що ми були б щасливі удвох у цих стосунках", – поділилась фіналістка шоу.

Юлія Бельченко додала, що вона все ще не готова до серйозних стосунків. "Фейкове" весілля вона зіграла для того, щоб позбутися нав'язливої ідеї та потенціалу.

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