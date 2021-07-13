Дівчина не стала розсекречувати, як довго вона зустрічається з Дмитром, однак зізналась, що більше не могла приховувати його від публіки. Про своє кохання їй хочеться кричати на весь світ.

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Наша зустріч була не випадковою. Перша розмова над вечірнім Києвом, перший танець в парку і перший поцілунок під дощем я запам’ятаю назавжди,

– поділилась Джессіка.

Джессіка з бойфрендом Дмитром / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Вона додала, що бойфренд огорнув її турботою, увагою та обіймами. Поряд з ним вона розкрилась і почувається тендітною дівчиною, чого не могла зробити з "Холостяком" Михайлом Заливакою.

"Кожна дрібниця, кожні відкриті двері, кожен комплімент, кожне виконане моє бажання та несподіваний подарунок, твоя уважність роблять мене саме тією слабкою дівчиною, якою я не дозволяла собі бути", – зізналась Джессіка.

До слова, пара встигла здійснити не одну спільну поїздку. Вони побували в Тбілісі, а днями – в місті Гамбург. Як повідомила Джессіка, Дмитро запросив її до Німеччини на побачення.

Схоже, подруга дівчини з "Холостячки" Розалі вже знайома з її бойфрендом. "Ой, ну нарешті Дімка розсекречений. Дуже рада за вас, головне, Джес, – не ображай Діму", – з гумором написала красуня.