Дівчина, яка так і не змогла завоювати серце головного героя "Холостяка-11" Михайла Заливаки, влаштувала "весілля" з іншим неодруженим красенем. Підписники не одразу повірили у шлюб Юлії та Богдана, оскільки про їхній роман нічого не було відомо, а сама учасниця реаліті-шоу в день "весілля" була не надто веселою.
До слова Фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" спантеличила мережу весільними фото
Що сталось насправді між Юлією та Богданом
Як і підозрювали фанати, весілля у "закоханих" не сталось – це було відкриття нової весільної локації в Києві, а Юлія та Богдан стали моделями, які "погодилися взяти участь і продемонструвати, яке може бути весілля на даху".
До того ж я хотіла відчути себе нареченою. А Богдан – позбутися від страху одруження,
– додала Юлія "Зайка".
Що каже Юсипчук
Богдан Юсипчук теж виправдався за гучні обговорення про "одруження" з Бельченко.
"Фейк!!! Хайп!!! Неправда!!! А де батьки? Де друзі? Чому не цілувалися?.. Всі знають, що у мене образ холостяка. Я реальна боявся (в минулому) весіль.Мне потрібно було боротися з цим. Найкраще рішення побороти страх – зробити те, що поблизу (хлопці, це не так страшно, як це малюють, вперед). У Юлі інша ситуація: існує повір'я, що якщо дівчина/жінка проведе весільну репетицію – протягом двох років вона вийде заміж. Юліє, вперед! Не забудь покликати", – написав Юсипчук.
Богдан додав, що завдяки великому охопленню в мережі він та Юлія хочуть допомогти одному з притулків для собак у Києві.
Реакція мережі
Підписники підозрювали, що Богдан та Юлія, ймовірно, брали участь в іншому реаліті-шоу, або ж серіалі, але здогадки про "фейкове" весілля все ж підтвердились. Через це чимало фанатів розчарувались у своїй улюблениці, яка вчинила у мережі "хайп":
- "Цирк якийсь";
- "Люди не люблять відчувати себе обдуреними. Це ж очевидно";
- "П*пець повний. Маячня. Вчора люди раділи за Вас, а сьогодні ті ж люди розчаровані у Вас";
- "Реально, хайп. Аби рейтинги підняти";
- "Та це жесть. Як робила цирк і хайп на проєкті, аби стати відомою, так само тепер. Це ж просто ганьба";
- "Якийсь самообман. Юлю, вам сподобалося, що ви відчували?";
- "Охоплення підняли звичайно класно, але хайпанути на такій зворушливій події, як створення сім'ї, це вибачте, занадто. Це дуже особисті і хвилюючі моменти для люблячих людей, і знецінювати такий захід не вартувало. Неприємно якось вийшло";
- "Тупізм";
- "Відписка";
- "Ну таке. Задум не вдався".