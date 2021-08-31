У травні цього року офіційно закінчився романтичний проєкт "Холостяк" 11 сезон. Головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан, а фіналісткою стала Юлія "Зайка". Дівчина розповіла, як розвивається її життя після закінчення шоу.
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Юлія "Зайка" про життя після проєкту
Фіналістка романтичного шоу зізналась, що усі сфери в її житті розвиваються добре. Однак коханого чоловіка вона ще не знайшла.
У мене все добре в житті. У мене є де жити, що їсти, чим займатися, є сім'я і друзі. Єдине, чого не вистачає – це коханої людини. Це одна зі складових щасливого життя. Я хочу кохати й бути коханою, хочу стосунків і мені цього не вистачає,
– розповіла Юлія.
Дівчина додала, що іноді плаче. Але точно не тому, що її не вибрали у фіналі. Юля "Зайка" вважає, що вони з Михайлом навряд чи були б щасливі разом.
"Слава Богу, що мене тоді не вибрали, тому що я не впевнена, що ми були б щасливі удвох у цих стосунках", – поділилась фіналістка шоу.
Юлія Бельченко додала, що вона все ще не готова до серйозних стосунків. "Фейкове" весілля вона зіграла для того, щоб позбутися нав'язливої ідеї та потенціалу.
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Життя інших героїв "Холостяка" після шоу
- Головний герой та переможниця проєкту після завершення оголосили, що розвивають романтичні стосунки. Михайло Заливако та Анна Богдан досі разом – вони подорожують, працюють та виходять у світ як пара.
- Джессіка Чегі, яка увійшла в четвірку фавориток Михайла Заливаки, переїхала до Києва. Там вона познайомилась та закрутила роман з хлопцем Дмитром. Пара також подорожує разом.