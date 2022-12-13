Мій хлопець зараз на фронті, – KRUТЬ з Нацвідбору випустила зворушливий кліп на "Колискову"

Марина Круть стала однією з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2023. За кілька днів до фіналу артистка презентувала чуттєвий кліп на конкурсну пісню та зізналася, що її коханий зараз у лавах ЗСУ.

Наразі згідно з прогнозами букмекерів KRUТЬ займає друге місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023. Вже за лічені дні в Києві проведуть прямий ефір, де оберуть артиста, який наступного року представить Україну на Євробаченні у Великій Британії.

Не пропустіть Це буде моя головна перемога, – KRUТЬ про Нацвідбір, конкурентів, Євробачення-2023 у Британії

KRUТЬ презентувала кліп на пісню для Євробачення-2023

Вже вдруге KRUТЬ стає фіналісткою Нацвідбору. Цього року її трек пронизаний болем та надією, які зараз є в житті кожного українця. Мільйони сімей чекають рідних з війни. Не є винятком і сама артистка.

"Колискова" – пісня про очі, що тримають небо. Я написала її про моїх близьких на фронті. Так, мій хлопець, мій менеджер, мої друзі та подруги зараз служать у лавах ЗСУ. Деякі із них перебувають на лінії зіткнення з ворогом, де й були зняті унікальні кадри, що використовувались в цьому відео,

– поділилася артистка.

Відео Марина присвятила всім українським дітям: "Коли ви хочете розповісти дітям про війну, візьміть казку за основу сюжету. Згадаймо про те, що усі ми колись були дітьми. Із розповідей наших дідусів і бабусь про війну ми уявляли собі казку. Проте теперішня війна не може романтизуватись. Щодня найкращі сини і дочки України віддають своє життя за свободу. Окрема подяка за кадри з лінії зіткнення нашим ЗСУ! Ми віримо у вас! І не пробачимо ворогам, правда за нами, перемога за нами!".

KRUТЬ – "Колискова": дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! До Нацвідбору на Євробачення-2023 24 канал запустив спецпроєкт "На українську вечірку в Британію" – серію інтерв'ю з фіналістами. Ми вже поспілкувалися з неймовірною KRUТЬ, колоритною FIINKA та проникливими 2TONE. А зовсім скоро читайте нові розмови.