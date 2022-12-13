По прогнозам букмекеров KRUТЬ занимает второе место в финале Нацотбора на Евровидение-2023. Уже за считанные дни в Киеве проведут прямой эфир, где выберут артиста, который в следующем году представит Украину на Евровидении в Великобритании.

Не упустите Это будет моя главная победа, – KRUТЬ о Нацотборе, конкурентах, Евровидении-2023 в Британии

KRUТЬ презентовала клип на песню для Евровидения-2023

Уже второй раз KRUТЬ становится финалисткой Нацотбора. В этом году ее трек пронизан болью и надеждой, которые сейчас есть в жизни каждого украинца. Миллионы семей ждут родных с войны. Не исключение и сама артистка.

"Колыскова" – песня об глазах, держащих небо. Я написала ее о моих близких на фронте. Да, мой парень, мой менеджер, мои друзья и подруги сейчас служат в рядах ВСУ. Некоторые из них находятся на линии столкновения с врагом, где и были сняты уникальные кадры, которые использовались в этом видео,

– поделилась артистка.

Видео Марина посвятила всем украинским детям: "Если вы хотите рассказать детям о войне, возьмите сказку за основу сюжета. Вспомним, что все мы когда-то были детьми. Из рассказов наших дедушек и бабушек о войне мы представляли себе сказку. Однако нынешняя война не может романтизироваться. Каждый день лучшие сыновья и дочери Украины отдают свою жизнь за свободу. Отдельная благодарность за кадры с линии столкновения нашим ВСУ! Мы верим в вас! И не простим врагам, правда за нами, победа за нами!".

KRUТЬ – "Колыскова": смотрите видео онлайн

Обратите внимание! В Нацотбор на Евровидение-2023 24 канал запустил спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию" – серию интервью с финалистами. Мы уже пообщались с невероятной KRUТЬ, колоритной FIINKA и проницательными 2TONE. А совсем скоро читайте новые разговоры.