Не бачила з Нового року, – Світлана Тарабарова показала зворушливе відео батьків з Херсона

Батьки співачки Світлани Тарабарової майже 9 місяців перебували в окупації в Херсоні. Без зв'язку, можливості спілкуватися з донькою. Тепер вони змогли записати для артистки відео.

11 листопада українські військові зайшли в Херсон, перетворивши цей день на історичний. Люди з квітами та прапорами зустрічали визволителів, виходили на вулиці міста та святкували звільнення.

Дивіться також "Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні

Батьки Тарабарової залишилися в Херсоні

Артистка не бачилася з батьками від Нового року. Після повномасштабного вторгнення вони не виїжджали з Херсона, залишалися вдома. Майже 9 місяців пробули в окупації й тепер неймовірно щасливі, що місто знову під контролем України.

Батьки. Херсон. Наш герой Женя весь цей час зі своїми побратимами звільняв Херсонщину і до сліз потішив мене відео з батьками. Не бачила їх з Нового року. Весь цей час вони були там. Зв'язку немає і зараз, але з ними все добре. Женю, дякую тобі за твоє добре серце!

– написала Тарабарова на відео.



Батьки Тарабарової в Херсоні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Що українські зірки казали про звільнення Херсона