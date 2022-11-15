Не бачила з Нового року, – Світлана Тарабарова показала зворушливе відео батьків з Херсона

15 листопада 2022 , 10:26
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Світлани Тарабарової

Батьки співачки Світлани Тарабарової майже 9 місяців перебували в окупації в Херсоні. Без зв'язку, можливості спілкуватися з донькою. Тепер вони змогли записати для артистки відео.

11 листопада українські військові зайшли в Херсон, перетворивши цей день на історичний. Люди з квітами та прапорами зустрічали визволителів, виходили на вулиці міста та святкували звільнення. 

Дивіться також "Я в сльозах": Світлана Тарабарова показала українські прапори у рідному Херсоні

Батьки Тарабарової залишилися в Херсоні

Артистка не бачилася з батьками від Нового року. Після повномасштабного вторгнення вони не виїжджали з Херсона, залишалися вдома. Майже 9 місяців пробули в окупації й тепер неймовірно щасливі, що місто знову під контролем України.

Батьки. Херсон. Наш герой Женя весь цей час зі своїми побратимами звільняв Херсонщину і до сліз потішив мене відео з батьками. Не бачила їх з Нового року. Весь цей час вони були там. Зв'язку немає і зараз, але з ними все добре. Женю, дякую тобі за твоє добре серце!
– написала Тарабарова на відео. 


Батьки Тарабарової в Херсоні / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Що українські зірки казали про звільнення Херсона

  • Росіяни похизувались тим, що викрали тваринок з херсонського зоопарку. Катя Осадча відреагувала й запевнила, що навіть свого єнота українці повернуть.
  • Одним з перших з шоу-бізу в місто приїхав тревел-ведучий Дмитро Комаров. Ведучий, який знімає хроніки війни, приїхав і сфотографувався з патрульними поліцейськими на в'їзді, а тоді вийшов на мітинг у центрі.
  • Макс Барських, який родом з Херсона, не зміг залишитись осторонь дня, коли звільнили його рідне місто. Ввечері він опублікував відео, де дякує херсонцям за їхню сміливість, а ЗСУ – за колосальну роботу і звільнення міста.
Автор: Христина Кобак