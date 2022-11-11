Якщо Світлана Тарабарова плаче від щастя й дякує ЗСУ, то Остапчук і Клопотенко сиплять жартами. 24 канал зібрав найяскравіші реакції селебриті на повернення Херсона додому.

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Як зірковий бомонд реагує на звільнення Херсона

Світлана Тарабарова

Вагітна співачка зізналася, що новина про звільнення рідного Херсона довела її до сліз. Усі вісім місяців війни під окупацією жила її сім'я – мама, батько та сестра Галина.

Так виглядає щастя. Плачу. Мій Херсон. Я люблю тебе, Україно. Дякую, дякую всім нашим воїнам. Боже, не можу зупинитися, розриває,

– щемливо написала Світлана Тарабарова.

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Тіна Кароль

Співачка опублікувала фото Херсонської ОДА з українським прапором і написала: "11.11.22. Херсон – це Україна. Слава воїнам ЗСУ".

Тіна Кароль про звільнення Херсона / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Григорій Решетник

"Херсон! Вітаємо вдома! Ми дуже тебе любимо та скучили за тобою! Херсон – це Україна. Слава нашим героям", – написав ведучий "Холостяка" запостивши те ж фото, що й Тіна Кароль.

Євген Клопотенко

"Скажи, що ти сумував за Херсоном, не кажучи, що ти сумував за Херсоном: все літо не їв кавуни", – пожартував шеф-кухар у своєму твіттері. В інстаграмі він теж блиснув гумором і припустив, що наступного літа херсонські кавуни будуть на вагу золота.

"Де можна забронювати собі херсонських кавунів? Бо відчуваю, що наступного літа їх доведеться добувати через блат через надпопит", – написав Клопотенко.

Володимир Остапчук

Шоумен не втримався і гостро пожартував, як у популярному мемі про відведення російських військ: "Хер ваш. Херсон наш. 11.11.22". Остапчук написав це з сяючою усмішкою на обличчі. Він також опублікував відео, де вулицями порожнього міста курсує авто з синьо-жовтим прапором і сигналить з радості.

Володимир Остапчук про звільнення Херсона / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Марічка Падалко

"Херсон зараз. ЗСУ підходять до міста, але люди вже вийшли і самі підняли прапори", – прокоментувала ведуча відео, де херсонці підносять синьо-жовтий стяг біля будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

Андрій Бєдняков

"Правильний прапор на даху будівлі Херсонської ОДА", – зрадів шоумен.

Андрій Бєдняков про звільнення Херсона / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Юрій Горбунов

"Херсон позбавляється від лайна на бордах! Тут Україна! Завжди була і буде! Слава вам, героїчні воїни ЗСУ! Херсон – це Україна", – прокоментував Горбунов відео, де місцеві здирають залишки "русского міра" – плакат з брехливим написом "Россия здесь навсегда".

Ольга Сумська

"8 страшних місяців окупації. Херсон – це Україна!Боже, рідні наші, незламні", – радіє крізь сльози народна артистка.