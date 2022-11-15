11 ноября украинские военные зашли в Херсон, превратив этот день в исторический. Люди с цветами и флагами встречали освободителей, выходили на улицы города и праздновали освобождение.
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Родители Тарабаровой остались в Херсоне
Артистка не виделась с родителями от Нового года. После полномасштабного вторжения они не уезжали из Херсона, оставались дома. Около 9 месяцев пробыли в оккупации и теперь невероятно счастливы, что город снова под контролем Украины. Светлана дружит с Наталкой Карпой, муж которой сейчас в ВСУ. Именно Евгений Терехов посетил родителей Тарабаровой и снял видео.
Родители. Херсон. Наш герой Женя все это время со своими собратьями освобождал Херсонщину и до слез порадовал меня видео с родителями. Не видела их с Нового года. Все это время они были там. Связи нет и сейчас, но с ними все хорошо. Женя, спасибо тебе за твое доброе сердце!
– написала Тарабарова на видео.
Что украинские звезды говорили об освобождении Херсона
- Россияне похвастались тем, что похитили животных из Херсонского зоопарка. Катя Осадчая отреагировала и заверила, что даже своего енота украинцы вернут.
- Одним из первых из шоу-биза в город приехал тревел-ведущий Дмитрий Комаров. Ведущий, снимающий хроники войны, приехал и сфотографировался с патрульными полицейскими на въезде, а затем вышел на митинг в центре.
- Макс Барских, родом из Херсона, не смог остаться в стороне от дня, когда освободили его родной город. Вечером он опубликовал видео, где благодарит херсонцев за их смелость, а ВСУ – за колоссальную работу и освобождение города.