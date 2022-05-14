Харизматичні італійці Махмуд і Бланко зірвали овації у фіналі Євробачення-2022: відео виступу

Грандіозне Євробачення-2022 приймає Італія. Після рокерів Måneskin країна відправила на пісенний конкурс дует Махмуда та Бланко з проникливою піснею Brividi. У фіналі італійці запалили сцену в Турині.

У фіналі Євробачення-2022 Італія виступила під номером 9. Це перший вихід Махмуда та Бланко на головну пісенну сцену Європи, адже вони, як представники країни-засновниці, обходять обидва півфінали. До того ж цьогоріч саме їхня Батьківщина приймає єврофанів, що гарантує вихід у фінал.

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Італія у фіналі Євробачення-2022

Харизматичний дует заспівав трек Brividi, що в перекладі з італійської – "Мурашки". Він про свободу любити і висловлювати кохання без обмежень, не боячись власних помилок та недоліків. Зйомки кліпу на пісню проходили в Амстердамі та концертному залі Musis в місті Арнем, Нідерланди. За перші два тижні після виходу відео набрало 25 мільйонів переглядів на ютубі.

Постановка на Brividi була мінімалістична, з використанням лише світлових ефектів. Однак Махмуд і Бланко зуміли підкорити сцену Євробачення-2022, їм підспівувала вся арена Pala Olimpico. Після виступу хлопців винагородили бурхливими оваціями, які не вщухали ще довго, адже більшість єврофанів у залі – їхні співвітчизники італійці.

Євробачення-2022 – Італія – Махмуд і Бланко – Brividi: дивіться відео

Brіvidi побила рекорд за кількістю прослуховувань на Spotify в Італії, а також потрапила у світові чарти – досягла 5 рядка на Spotify Global Top 50 та 15 позиції в Billboard Global 200.

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Цікаво, що італійці підтримують учасників з України Kalush Orchestra. Напередодні фіналу вони заміксили свої конкурсні пісні Brіvidi та Stefania. Тимофій з реп-гурту навіть зіграв трек Махмуда і Бланко на сопілці.

"Йо, як вам мікс Brіvidi та Стефанія? Щиро дякуємо Італії за підтримку", – дякував країні Олег Псюк з Kalush Orchestra.