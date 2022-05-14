До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого перше місце у списках букмекерів втримувала Італія, вже другий рік поспіль. Але ситуація кардинально змінилась, коли Україна чинила гідний опір російським окупантам і весь світ побачив, на що здатна українська нація. Відтак, ставки на наш гурт Kalush Orchestra почали стрімко зростати! Із 32% шансів на перемогу – тепер вже до 60!

Важливо За крок до фіналу Євробачення-2022: ставки букмекерів на Україну зашкалюють

Під час першого півфіналу хлопців з Калуша тепло приймали у залі Турина, та проводжали зі сцени гучними оплесками. Тисячі гостей приходять на Євробачення з українськими прапорами, а на пресконференціях та у "грін-румі" такі дружні країни, як Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Грузія згадують про Україну та просять вболівати за нас. Відчувається колосальна підтримка світу, а хлопці з гурту цим сповна наповнюються.

Вже сьогодні вирішиться доля, хто ж проведе наступний конкурс Євробачення у своїй країні, і якщо ми виграємо – редакція Showbiz 24 вже припустила, який буде розвиток подій після перемоги.