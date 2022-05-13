Україномовний трек Stefania став справжнім гімном Євробачення-2022. З ким тільки не співав його гурт Kalush Orchestra. Напередодні фіналу репери заміксили з харизматичними італійцями.

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Kalush Orchestra заміксили з італійцями з Євробачення-2022

Дует з Італії записав короткий ролик з українцями. Махмуд і Бланко першими виконали приспів свого проникливого треку Brіvidi, їм акомпанували на фортепіано та на сопілці – Тимофій з Kalush Orchestra. Далі вступили репери зі Stefania. Італійці в цей час бурхливо аплодували, а після виступу публіка, яка спостерігала за "колабою", вибухнула оваціями.

Йо, як вам мікс Brіvidi та Стефанія? Щиро дякуємо Італії за підтримку,

– підписав Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra заспівали Stefania та Brіvidi з італійцями з Євробачення: відео

Цікаво, що на бірюзовій доріжці Євробачення-2022 Stefania заспівали 13 учасників з різних країн – представники Ірландії, Естонії, Північної Македонії, Ісландії, Азербайджану, Литви, Швейцарії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії, Німеччини та Франції.

З ким Kalush Orchestra встиг заспівати Stefania

Легендарні рокери The Rasmus з Фінляндії виконали пісню в дуеті з Kalush Orchestra ще до першого півфіналу. "Я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі", – казав лідер гурту.

виконали пісню в дуеті з Kalush Orchestra ще до першого півфіналу. "Я відчуваю, що ми з ними дуже схожі. Між ними на сцені така ж енергія, яка є в нашій групі", – казав лідер гурту. Уже після виходу у фінал репери "заколабили" з французами – гуртом Alvan & Ahez . Ті навіть мають рожеві панами як в Олега Псюка.

. Ті навіть мають рожеві панами як в Олега Псюка. Від дуету з Kalush Orchestra не відмовився й Малік Гарріс з Німеччини. Він навіть зіграв Stefania на гітарі.

До слова, цікава тенденція, усі, з ким співав Kalush Orchestra, потрапили до фіналу Євробачення-2022: Італія та Німеччина автоматично, як країни-засновниці, а фіни The Rasmus вибороли собі місце серед найкращих у другому півфіналі.

Нагадаємо, переможця Євробачення-2022 оголосять у фіналі 14 травня. Як прогнозують букмекери, кубок дістанеться Україні, а до п'ятірки лідерів також ввійдуть – Велика Британія, Швеція, Італія, Іспанія.