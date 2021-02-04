Український етнофолк гурт Go_A у 2021 році презентує Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. Подія пройде в Роттердамі і наразі невідомо, як виступатимуть музиканти. Втім, 4 лютого стало відомо, яку пісню для конкурсу обрали журі. Нею стала пісня "Шум".

Джерело: інстаграм Go_A

Експертне журі, яке складалось із 5 осіб, в онлайн-форматі обрало конкурсну пісню гурту Go_A. З-поміж трьох – "Шум", "Рано" і "Церковка" – обрали першу. Її гурт презентував 2 тижні тому.

До слова Відома пісня, з якою гурт Go_A поїде на Євробачення-2021: назва

Go_A про пісню "Шум" на Євробачення-2021

Пісня "Шум" одразу знайшла відклик у багатьох шанувальників і чимало глядачів Євробачення сподівались, що саме з нею гурт відправиться на конкурс у Роттердам, Нідерланди. Так і сталось. Самі ж учасники гурту зізнались, що для них це стало великою несподіванкою, втім, вони не могли не включити цю пісню у список пропонованих.

Коли ми обирали три пісні на розгляд жюрі, то подумали, що не можемо не включити до списку "Шум", адже багато хто з вас просив відправити її на Євробачення і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі, – поділились музиканти.

У гурті Go_A також поділились деталями зйомок кліпу на пісню. Як виявилось, його знімали на телефон у міцний мороз в Києві, а від нього у них навіть вимкнувся стабілізатор для камери. Втім, вони отримали "справжню насолоду від процесу". "Нам хотілося подарувати вам максимум позитивних емоцій і змусити посміхнутися", – додали музиканти.

На початку березня команда презентує оновлений варіант пісні "Шум" та відео, яке розмістять на офіційній платформі Євробачення.

Нагадаємо, що минулого року гурт Go_A переміг у Національному відборі України з піснею Solovey. Втім, на головний конкурс у Роттердам музиканти так і не поїхали через скасування конкурсу у час пандемії. Подію перенесли на 2021 рік з введенням нових правил, серед яких – і презентація нової пісні від кожного учасника.