Украинская этнофолк группа Go_A в 2021 году представляет Украину на международном конкурсе Евровидение. Событие пройдет в Роттердаме и пока неизвестно, как будут выступать музыканты. Впрочем, 4 февраля стало известно, какую песню для конкурса выбрали жюри. Ею стала песня "Шум".

Источник: инстаграм Go_A

Экспертное жюри, которое состояло из 5 человек, в онлайн-формате выбрало конкурсную песню группы Go_A. Из трех – "Шум", "Рано" и "Церковка" – выбрали первую. Ее группа презентовала 2 недели назад.

К слову Известна песня, с которой группа Go_A поедет на Евровидение-2021: название

Go_A о песне "Шум" на Евровидение-2021

Песня "Шум" сразу нашла отклик у многих поклонников и немало зрителей Евровидения надеялись, что именно с ней группа отправится на конкурс в Роттердам, Нидерланды. Так и случилось. Сами же участники группы признались, что для них это стало большой неожиданностью, впрочем, они не могли не включить эту песню в список предлагаемых.

Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просили отправить ее на Евровидение и мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе,

– поделились музыканты.

В группе Go_A также поделились деталями съемок клипа на песню. Как оказалось, его снимали на телефон в крепкий мороз в Киеве, а от него у них даже выключился стабилизатор для камеры. Впрочем, они получили "истинное наслаждение от процесса". "Нам хотелось подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться", – добавили музыканты.

В начале марта команда представляет обновленный вариант песни "Шум" и видео,которое разместят на официальной платформе Евровидения.

Напомним, что в прошлом году группа Go_A победил в Национальном отборе Украины с песней Solovey. Впрочем, на главный конкурс в Роттердам музыканты так и не поехали из-за отмены конкурса во время пандемии. Событие перенесли на 2021 год с введением новых правил, среди которых – и презентация новой песни от каждого участника.