З легендарним лідером Scorpions Клаусом Майне поспілкувався український ведучий Олексій Суханов. Музикант визнав, що йому непросто відповідати на складні політичні запитання, але він навіть не роздумував, перш ніж погодитися на бесіду.

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Лідер Scorpions про Україну

Клаус Майне зізнався, чим його захоплюють українці. Він розповів, що вважає всіх нас патріотами, адже його вражає бажання залишатися в країні та протистояти ворогу.

Я дуже вражений тим, наскільки палко вони віддані своїй країні під час війни. Вогонь, який палає в їхніх серцях. Вони всі патріоти. Я не думаю, що є щось більше, аніж це відчуття – не тікати, а сказати: "Я протистою цій важкій та небезпечній ситуації, яка може забрати моє життя, або життя моїх близьких, але я буду тут і моя країна може на мене покластися". Перед цим я можу лише схилити голову та стати навколішки. Це неймовірно.



Клаус Майне на одному з концертів / Фото з телеграму Ткаченка

Нагадаємо, гурт Scorpions на початку повномасштабного вторгнення змінив слова легендарного хіта Winds of Change, що вийшов у 1990. Тоді у треці фігурувала Москва, а згодом рядки замінили на такі: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Також на концертах у Польщі, Ізраїлі, музиканти розгортали синьо-жовті прапори.

"Росіяни підтримують цей режим"

Музикант зізнався, що коли б сидів перед Путіним та мав можливість сказати щось – він би наказав зупинити війну. Клаусу також поставили запитання про те, чи, на його думку, вторгнення є виною Путіна, чи всіх росіян. Він у відповідь навів приклад його народу та пригадав, як мав відчуття провини через Другу світову війну.

"Німці під час Другої світової напали на пів світу. І ми, коли дорослішали, відчували спільну провину. Нам було зрозуміло, що на кожному німці є частина провини. Те, що тоді сталося: Голокост і всі жахливі речі, – це все поставило на нашу країну клеймо спільної провини".

Хотів би, щоб люди в Росії зрозуміли, що зараз відбувається, і самі вивели відчуття власної відповідальності за те, що гинуть невинні люди, зазнають поранень, втрачають домівки. Так, кажуть: "Це не росіяни, це режим", але росіяни підтримують цей режим,

– підкреслив Майне.

Виконавець додав, що спостерігав за різними дослідженнями про те, скільки росіян підтримують війну. Тому він зізнався, що хотів би побачити від них усвідомлення своєї відповідальності.

Як він відчув зв'язок з Україною

Фронтмен пригадав випадок, який "раз і назавжди" поєднав його з Україною. Це був концерт у 2012 році в Харкові, після якого він дізнався, що померла його мама. Це було шоком для музиканта.

"Її поховали за декілька днів і одразу ж після цього відбувався наш концерт у Львові. Наші українські фани знали, що я декілька днів тому поховав свою мати. Вони стояли перед сценою і підіймали догори банери "Клаус, ми з тобою!". Це був для мене надзвичайно емоційний момент, який назавжди поєднав мене з Україною. Я ніколи його не забуду".